Der bisherige Parteichef Jörg Meuthen tritt aus der AfD aus. Zur Begründung gibt er an, im Machtkampf mit dem formal aufgelösten rechtsextremen Flügel unterlegen zu sein. Zum Abschied spart Meuthen nicht mit Kritik an seiner Partei.

Jörg Meuthen ist nicht mehr Chef der AfD und Mitglied seiner Partei. Wie die ARD berichtet, hat er den Austritt bereits vollzogen. Sein Mandat als Europaparlamentarier in der rechtspopulistischen Fraktion "Identität und Demokratie" will er demnach behalten. Er wolle sich auch in Zukunft politisch betätigen und sei "bereits in Gesprächen".

Zur Begründung für seinen Schritt gibt Meuthen an, im Machtkampf mit dem formal aufgelösten rechtsextremen Flügel unterlegen zu sein. Zugleich kritisierte er seine nun ehemalige Partei: "Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch", sagte er der ARD. Er sei mit seinem Einsatz für einen anderen Weg gescheitert.

Über den Flügel sagte Meuthen, Teile der Partei stünden "nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung". Und weiter: "Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge." In der Corona-Politik habe die AfD etwas "Sektenartiges" entwickelt. Eine Zukunft habe die AfD allenfalls noch als ostdeutsche Regionalpartei.