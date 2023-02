Der künftige tschechische Präsident ist ein früherer NATO-General. Mit diesem wehrhaften Hintergrund macht Pavel den Vorschlag, die Ukraine umfassend mit Waffen zu beliefern. Kiew brauche alle Typen, außer Atomraketen. Bisher fehle es einigen Mitgliedern der Allianz an Mut.

Der künftige tschechische Präsident Petr Pavel hat sich im russischen Angriffskrieg für eine militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen ohne Einschränkungen ausgesprochen. "Was konventionelle Waffen angeht, sehe ich wirklich keinen Grund, Grenzen zu setzen", sagte der frühere NATO-General. Der Westen solle der Ukraine alle Waffentypen außer atomaren zur Verfügung stellen.

"Die Ukraine kann einen so harten Gegner nicht ohne Panzer, Drohnen, Artillerie und Raketen mit größerer Reichweite bekämpfen, und vielleicht auch nicht ohne Überschallflugzeuge", sagte Pavel. Nach Angaben des neu gewählten Staatschefs ist mehr Mut erforderlich - denn "einige Länder haben eine etwas zurückhaltende Position" zur Lieferung moderner Waffen, sagte Pavel, ohne Deutschland direkt zu nennen.

"Bei Kampfjets sollten alle NATO-Mitglieder geschlossen handeln"

"Wenn wir eine einheitliche Position einnehmen wollen, die uns die besten Erfolgschancen gibt, müssen wir in diesen Fragen geschlossen handeln", sagte Pavel und knüpfte damit an einen Vorschlag Polens über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine im Fall einer gemeinsamen Entscheidung aller NATO-Mitglieder an. Der künftige Staatschef drückte auch seine Unterstützung für einen Beitritt der Ukraine zur NATO aus. Dies sei nach Ende des Krieges nur eine "Frage des politischen Willens".

"Was die Übereinstimmung über Werte, langfristige strategische Interessen, die Fähigkeit zur technischen Zusammenarbeit zwischen NATO und der ukrainischen Armee angeht, hat die Ukraine meiner Meinung nach bereits alle Bedingungen erfüllt", sagte Pavel. Mit Blick auf den "langwierigen Konflikt und die letzte Phase dieses wirklich heißen Krieges" werde das ukrainische Militär "die erfahrenste, am besten vorbereitete Armee in Europa" sein.

Pavel hatte am Samstag die Stichwahl für das Präsidentenamt in Tschechien gewonnen und wird im nächsten Monat vereidigt. Der 61-jährige frühere Fallschirmjäger leitete von 2015 bis 2018 den Militärausschuss der NATO, zuvor war er Generalstabschef der tschechischen Armee.