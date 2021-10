Der polnische Grenzschutz berichtet von erneuten Schüssen auf der Seite von Belarus. Bereits am Vortag sei von dort auf polnische Soldaten gezielt worden - vermutlich mit Übungsmunition. Seit Monaten ist wegen des Andrangs von Migranten aus Belarus die Lage im Grenzgebiet angespannt.

An Polens Grenze zu Belarus sind nach Angaben des polnischen Grenzschutzes erneut Schüsse auf der Seite des Nachbarlandes gefallen. Die Schüsse seien in der Nacht von Freitag auf Samstag zu hören gewesen, teilten die Grenzer per Twitter mit.

Bereits am Vortag hatte der Grenzschutz berichtet, dass am Donnerstag eine belarussische Patrouille Schüsse in Richtung polnischer Soldaten abgegeben habe. Wie eine Sprecherin des Grenzschutzes sagte, wurde vermutlich Übungsmunition verwendet. Wegen des verstärkten Andrangs von Migranten unterstützt Polens Armee derzeit den Grenzschutz bei der Absicherung der Grenze.

Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik. Laut polnischem Grenzschutz gab es allein am Freitag 553 Versuche von Migranten, illegal die Grenze zu überqueren. Acht Menschen seien festgesetzt worden.

Auch das ebenfalls an Belarus grenzende Litauen verzeichnet einen Andrang von Migranten aus dem Nahen Osten. Seit Ende Mai überquerten fast 4200 Menschen illegal die Grenze. Litauen hat mit einem verstärktem Schutz der Grenze und mit dem Bau von Hunderten Kilometern Grenzzaun reagiert. Seit Anfang August weist der litauische Grenzschutz Migranten ab, die bisher angekommenen Flüchtlinge wurden in Auffanglager gebracht.