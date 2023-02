Polnischer Grenzschützer - die Lage an der polnischen EU-Grenze zu Belarus ist seit Längerem angespannt.

Die Grenze zu Polen ist derzeit für Lastwagen aus Belarus unpassierbar - Warschau lässt auch den letzten Grenzübergang schließen. Damit weitet sich der Streit zwischen den Staaten aus. Bereits vor mehr als einer Woche hatte Polen aus vorgeblichen Sicherheitsgründen einen Übergang geschlossen.

Polen schließt am Dienstagabend auch seinen letzten noch offenen Grenzübergang für Lastwagen aus Belarus. Die Beschränkung werde erst wieder aufgehoben, wenn Belarus seine Einschränkungen für polnische Lastwagen aufhebe, erklärte das Innenministerium in Warschau.

Nach der Schließung eines ersten Grenzübergangs durch Polen hatte Belarus seinerseits die Einreisemöglichkeiten für polnische LKW eingeschränkt. Seither hat sich am Grenzübergang Koroszczyn eine mehr als 40 Kilometer lange Schlange gebildet.

Der Streit hatte am 10. Februar begonnen, als Polen den Übergang Bobrowniki geschlossen hatte, um die "Sicherheit des Landes" zu gewährleisten. Kurz zuvor war der regierungskritische polnisch-belarussische Journalist Andrzej Poczobut in Belarus zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach dem Urteil hatte Warschau eine Ausweitung seiner Sanktionen gegen Minsk angekündigt. Minsk ist ein enger Verbündeter Moskaus und hatte russischen Truppen vor einem Jahr erlaubt, über belarussisches Territorium in die Ukraine einzumarschieren.