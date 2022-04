Warschau hilft dem Nachbarland Ukraine weiter massiv im Kampf gegen Russland. Wie angekündigt hat Polen Hunderte Panzer übergeben. Zudem wird das Thema Flugzeuglieferungen an Kiew wohl wieder aktuell.

Polen hat der Ukraine einem Bericht zufolge mehr als 200 Kampfpanzer geliefert. Dem Nachbarland seien T-72 für insgesamt zwei Brigaden übergeben worden, meldet die Radiostation Radio Polskie 24 unter Berufung auf die Radioinformationsagentur. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es indes noch nicht. Hinzu kämen Dutzende weitere gepanzerte und bewaffnete Militärfahrzeuge. Beim T-72 handelt es sich um einen Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion, bei den gelieferten sonstigen Fahrzeugen um Schützenpanzer vom Typ BMP-1.

Anfang des Monats hatte Warschau mitgeteilt, sein Panzer-Arsenal zu modernisieren. Dazu kauft das Land 250 Panzer und Kampffahrzeuge in den USA. Die Bestellung beläuft sich auf 4,7 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro). "Die Vereinbarung umfasst 250 Abrams-Panzer, gepanzerte Bergungsfahrzeuge, Angriffsbrücken, Ausbildungs- und Logistiksysteme und eine beträchtliche Menge an Munition", hatte der Verteidigungsminister bei der im Fernsehen übertragenen Unterzeichnung der Bestellung gesagt. Eine erste Lieferung von 26 Panzern werde noch in diesem Jahr in Polen eintreffen und östlich der Weichsel stationiert. Die gesamte Bestellung soll bis 2026 ausgeliefert sein.

Derweil meldete die Zeitung "Rzeczpospolita", dass Polen bereit sei, den slowakischen Luftraum zu bewachen, sollte Bratislava seine MiG-29-Flugzeuge an die Ukraine liefern wollen. Dies habe der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Błaszczak gesagt. Konkret gehe es um zwölf Maschinen. Einen konkreten Termin nannten beide nicht. Laut der Zeitung hat die Slowakei in den USA 18 F-16-Maschinen bestellt, die die heimischen Maschinen schrittweise ersetzen sollen. Die ersten Exemplare sollen 2024 ausgeliefert werden.