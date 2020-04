Razzien am frühen Morgen Polizei fasst fünf Islamisten in NRW

Wegen eines "konkreten Terrorverdachts" greift die Polizei in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens am Morgen zu: Fünf Islamisten aus Tadschikistan kommen in Haft.

Am frühen Morgen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen Razzien gegen islamistische Gefährder durchgeführt. Dabei sind nach RTL/ntv-Informationen fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Demnach kam es zu Durchsuchungen ab 6 Uhr morgens in acht verschiedenen Städten im Sauerland, dem Ruhrgebiet und am Niederrhein.

Bei den Verhafteten soll es sich um Islamisten aus Tadschikistan handeln. Die Polizei spricht laut RTL/ntv-Informationen von einer "konkreten Terrorgefahr", die sehr ernst zu nehmen sei. Die Verdächtigen seien schon länger beobachtet worden, es handele sich um "schwere Jungs".

Die Verhafteten sind nun auf dem Weg nach Karlsruhe, um dort dem Ermittlungsrichter vorgeführt zu werden. Eine Bestätigung der Bundesanwaltschaft liegt derzeit noch nicht vor.