Polizei nimmt Gelbwesten in Brüssel fest

Superwahlsonntag in Belgien

Superwahlsonntag in Belgien Polizei nimmt Gelbwesten in Brüssel fest

In Belgien stimmen 8,2 Millionen Wahlberechtige heute nicht nur über das EU-Parlament, sondern auch auf Landes- und Lokalebene ab. In Brüssel protestieren gleichzeitig Dutzende Gelbwesten-Demonstranten gegen die EU. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

In Belgien haben neben den Europawahlen auch Parlaments- und Regionalwahlen stattgefunden. Umfragen und ersten Zahlen zufolge könnte sich die Spaltung des Landes auf politischer Ebene verstärken und damit auch die Regierungsbildung weiter erschweren. In Belgien sind knapp 8,2 Millionen Bürger wahlberechtigt, es herrscht eine Wahlpflicht. Wer nicht zur Wahl geht, riskiert theoretisch eine Geldstrafe von 40 bis 80 Euro. In der Praxis werden diese Personen jedoch kaum verfolgt.

Wie "Euronews" berichtet, kam es im Zentrum von Brüssel zum Protest von 250 Gelbwesten. Sie demonstrierten demnach gegen die EU. Am berühmten Grand Place soll es demnach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen sein. Mehrere Gelbwesten sollen festgenommen worden sein.

Die Polizei griff zum Teil hart durch. (Foto: REUTERS)

Die Wahllokale in Belgien hatten in der Wallonie und Teilen Flanderns, wo mit Papier und Stift abgestimmt wurde, von 8 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. In der Hauptstadtregion Brüssel und den übrigen flämischen Wahlkreisen, in denen elektronisch abgestimmt wurde, hatten die Wähler zwei Stunden länger Zeit.

In der französischsprachigen Wallonie und in Brüssel haben Sozialisten, Liberale und Zentrumspolitiker seit 2014 an Zuspruch eingebüßt - vor allem zugunsten von Kommunisten und Grünen. Im flämischsprachigen Norden hingegen zeichnet sich ein weiterer Rechtsruck ab: Nach Auszählung der Stimmen aus rund 1000 von 6700 Wahlbüros lag die Partei N-VA, die langfristig die Unabhängigkeit Flanderns anstrebt, belgienweit bei gut 26 Prozent der Stimmen, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorging. Allerdings waren zunächst fast ausschließlich Wahlkreise im flämischen Norden des Landes ausgezählt, sodass das Ergebnis noch sinken dürfte. Bei den Parlamentswahlen 2014 kam die N-VA auf rund 20 Prozent.

Weniger Gelbwesten in Frankreich aktiv

Deutlich hinzugewinnen konnte ersten Ergebnissen zufolge der rechtsextreme Vlaams Belang aus dem flämischsprachigen Norden. Er lag zunächst bei gut 17 Prozent, dürfte im Laufe des Abends aber auch noch Federn lassen. Für die liberale Partei des Ministerpräsidenten Charles Michel aus dem französischsprachigen Süden liegen noch keine belastbaren Zahlen vor.

Die Regierung war Ende 2018 im Streit über den UN-Migrationspakt auseinandergebrochen. Die N-VA hatte ihre Ablehnung des Pakts zum Anlass genommen, die Koalition platzen zu lassen. Die Koalitionsbildung ist in Belgien meist kompliziert. Nach den Wahlen vom Sommer 2010 dauerte es in Belgien 541 Tage, bis die Sozialisten, Christdemokraten und Liberalen beider Sprachgruppen sich auf eine Koalition einigten, um ohne die N-VA eine Regierung bilden zu können. 2014 stand die Koalition nach gut vier Monaten.

Am Samstag gingen auch in Frankreich erneut Tausende Gelbwesten-Demonstranten auf die Straßen - der Zulauf zu den Protesten war aber geringer als in den Wochen zuvor. Landesweit seien 12.500 Demonstranten gezählt worden, berichtete der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf das französische Innenministerium.

In Paris waren demnach 2100 Demonstranten unterwegs. Die Gelbwesten-Bewegung selbst sprach von mindestens 35.000 Demonstranten in ganz Frankreich, wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete. Am vergangenen Wochenende waren nach Regierungsangaben landesweit rund 15.500 Menschen gezählt worden.