Die amerikanische Regierung ist sich sicher: Die Corona-Pandemie nahm nicht auf einem Markt sondern in einem Labor in Wuhan ihren Ausgang. Außenminister Pompeo will dafür Beweise haben. In einem Interview verwickelt er sich allerdings auch in Widersprüche.

US-Außenminister Mike Pompeo hat nach eigenen Angaben "Beweise", dass das Coronavirus Sars-CoV-2 aus einem chinesischen Labor stammt. "Ich kann Ihnen sagen, dass es eine signifikante Menge Beweise gibt, dass das aus diesem Labor in Wuhan kam", sagte Pompeo in einem Interivew mit dem Fernsehsender ABC. Weiter behauptete er, dass es "nicht das erste Mal ist, das die Welt Viren aufgrund von Pannen in einem chinesischen Labor ausgesetzt wurde". Worin die Beweise bestünden, legte Pompeo nicht dar.

Der Außenminister stützt mit seinen Aussagen Präsident Donald Trump, der mehrfach schwere Vorwürfe gegen China erhoben und bezweifelt hatte, dass das Virus - wie von Forschern aus China und anderen Länder vermutet - von Fledermäusen stammt und auf einem Markt in Wuhan erstmals auf Menschen übertragen wurde. China hat die Vorwürfe mehrfach vehement zurückgewiesen.

Pompeo sagte an einem Punkt im Interview, dass er glaube, das Virus sei künstlich geschaffen worden. "Die besten Experten scheinen anzunehmen, dass es von Menschen hergestellt wurde." Er habe keinen Grund, diesen Experten nicht zu glauben. Darauf angesprochen, dass ein Bericht des Büros des Nationalen Geheimdienstdirektors ausschlossen hatte, dass das Virus künstlich geschaffen oder genmanipuliert sei, sagte Pompeo allerdings, diesem Bericht glaube er auch.

Zugleich warf Pompeo China vor, mit "klassischen kommunistischen Desinformationsbemühungen" den Virusausbruch vertuscht und so die gesamte Welt in Gefahr gebracht zu haben. Präsident Trump habe klargestellt, dass die USA die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werde, so Pompeo.