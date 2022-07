Putin: Haben in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen

Provokation Richtung Westen Putin: Haben in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen

Bei einer Veranstaltung im Kreml stell Kremlchef Putin wieder einmal seine Sicht der Dinge dar. Dabei provoziert er nicht nur den Westen, sondern behauptet auch, dass Russland Friedensverhandlungen mit der Ukraine keinesfalls ablehne.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Westen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges vor einer militärischen Konfrontation gewarnt. "Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es nur versuchen", sagte er in Moskau. Jeder müsse wissen, dass Russland in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen habe.

Moskau lehne Friedensverhandlungen keinesfalls ab, sagte der Kreml-Chef weiter. "Aber jene, die sich weigern, sollen wissen, dass je weiter sie gehen, desto schwieriger ist es für sie, sich mit uns zu einigen", meinte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionschefs der Parteien der Staatsduma.

Im Falle von künftigen Verhandlungen besteht der Kreml allerdings auf allen seinen Forderungen. "Was einen Friedensplan betrifft, so ist der möglich, nachdem Kiew alle Forderungen der russischen Seite erfüllt hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow Ende Juni der Agentur Interfax zufolge. Peskow nannte die Forderungen nicht im Detail. "Die Ukraine kennt sie genau", sagte er nur. Aktive Verhandlungen über einen Friedensschluss zwischen Moskau und Kiew hatte es zuletzt Ende März in Istanbul gegeben.

Putin lobte auch die Politiker als "echte Staatsmänner und Patrioten", die die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine von Beginn an unterstützt hätten - Moskau hat die Bezeichnung Krieg verboten und nennt den Überfall auf die Ukraine eine "Spezialoperation". "Es gibt viele Parteien, aber nur eine Heimat", sagte Putin bei dem Treffen im Kreml. "Es gibt nichts Wichtigeres als das Schicksal des Vaterlandes."

Putin warf dem Westen erneut vor, "bis zum letzten Ukrainer" kämpfen zu wollen - eine viel benutzte Redewendung der russischen Propaganda. "Das ist eine Tragödie für das ukrainische Volk." Der Westen führe einen "wirtschaftlichen Blitzkrieg gegen Russland".