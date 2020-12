Im März machen die USA 2,3 Billionen Dollar an staatlichen Hilfen in der Corona-Krise locker. Nun sollen nochmals 900 Milliarden Dollar folgen. Fast 600 Seiten umfasst die entsprechende Gesetzesvorlage, das US-Repräsentantenhaus stimmt ihr zu.

Das US-Repräsentantenhaus hat die Corona-Hilfen im Volumen von rund 900 Milliarden Dollar verabschiedet. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte zu dem Konjunkturpaket, es "geht nicht den ganzen Weg, aber es bringt uns auf den Weg." Sie kritisierte, dass es nicht die von den Demokraten geforderte direkte Hilfe für staatliche und lokale Behörden beinhalte.

Pelosi kündigte an, die geforderte finanzielle Unterstützung nach dem Amtsantritt des designierten demokratischen Präsidenten Joe Biden erneut anzuschieben. "Es spiegelt einen fairen Kompromiss wider", äußerte der republikanische Vertreter Hal Rogers zu dem Deal.

Die 5593 Seiten umfassende Gesetzesvorlage wäre die zweitgrößte staatliche Finanzspritze in der Geschichte der USA nach den im März verabschiedeten Hilfen von 2,3 Billionen Dollar. Der designierte demokratische Präsident Joe Biden forderte den Kongress auf, weitere Anreize zu erwägen, wenn er am 20. Januar sein Amt antritt. "Meine Botschaft an alle da draußen, die gerade Probleme haben, Hilfe ist unterwegs", sagte er. Die USA sind das von der Corona-Pandemie am schwersten getroffene Land.

Neuer Haushalt verabschiedet

Das Parlament verabschiedete zudem den neuen Haushalt in Höhe von 1,4 Billionen Dollar. Damit ist der Weg frei für die Abstimmung beider Vorlagen durch den Senat. Es wird erwartet, dass der von den Republikanern geführte Senat die Entwürfe mit großer Mehrheit durchwinkt.

