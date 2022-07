Nach Angaben aus Moskau werden bei einem Angriff auf Slowjansk zahlreiche gegnerische Soldaten getötet. Auch weitere ukrainische Kampfflugzeuge wollen die russischen Truppen abgeschossen haben. Medienberichten zufolge hat die Ukraine aber gar nicht so viele Maschinen in ihrem Bestand.

Bei einem Angriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk haben russische Truppen nach eigenen Angaben bis zu 100 gegnerische Soldaten getötet. Bei dem Raketenbeschuss einer Keramikfabrik, die einer ukrainischen Artillerie-Einheit als temporärer Standort und Munitionsdepot gedient habe, seien zudem mehr als 1000 Granaten für US-Haubitzen vom Typ M-777 zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demnach wurden außerdem 700 Granaten für den Mehrfachraketenwerfer "Grad" zerstört.

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Bei Luftkämpfen im Osten der Ukraine hätten russische Jagdflugzeuge vom Typ Su-35 zwei ukrainische Kampfjets vom Typ Su-25 und ein weiteres Kampfflugzeug vom Typ Mig-29 abgeschossen, hieß es in dem Bericht weiter.

Das russische Verteidigungsministerium behauptet, seit Kriegsbeginn 242 ukrainische Flugzeuge und 137 Hubschrauber abgeschossen zu haben. Medienberichten zufolge hatte die Ukraine vor dem Krieg allerdings nur rund 100 Flugzeuge und 90 Hubschrauber in ihrem Bestand.

Besetzte Gebiete bereiten Anschluss vor

Die russischen Truppen sowie von ihnen unterstützte Separatisten kommen im Donbass aber weiter voran. Nach übereinstimmenden Berichten in sozialen Medien sowie prorussischen Nachrichtenseiten musste sich die ukrainische Armee am Samstag aus Grigorovka zurückziehen. Die russischen Truppen weiten damit ihre Kontrolle über den Oblast Donezk weiter aus, nachdem sie die Kontrolle über Luhansk erobert haben, und rücken Richtung Westen vor.

In den kontrollierten Teilen im Oblast Charkiw bereiten die eingesetzten Behörden derweil den Anschluss an Russland vor. Der Oblast sei "untrennbarer Teil" des russischen Gebiets, erklärten die Behörden. Sie hissten zudem eine Flagge mit dem zweiköpfigen Adler, Symbol des russischen Imperiums, wie das Institute for the Study of War berichtet. Der Vorgang deute darauf hin, dass von Moskau aus eine Annexion des ukrainischen Gebiets angedacht ist und die russische Armee die Eroberungsversuche in der Stadt Charkiw weiter forcieren werde.