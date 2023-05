Russische Quellen berichten von anhaltend schweren Kämpfen rund um Bachmut in der Ostukraine. Zudem gibt das Verteidigungsministerium in Moskau den Tod von zwei hohen Militärkommandeuren in der Region bekannt. Aber auch eigene Erfolge werden von Russland vermeldet.

Das russische Verteidigungsministerium hat den Tod von zwei hochrangigen russischen Militärkommandeuren bei Kämpfen in der Ostukraine bekannt gegeben. Oberst Wjatscheslaw Makarow und Jewgeni Browko seien "heroisch" gestorben, sagte Ministeriumssprecher Igor Konatschenkow. Das russische Verteidigungsministerium äußert sich nur sehr selten zu Verlusten auf russischer Seite bei der seit fast 15 Monaten andauernden Militäroffensive im Nachbarland.

Die russische Armee habe zudem bei Angriffen auf die westukrainische Stadt Ternopil und den Ort Petropawliwka Lager mit vom Westen gelieferten Waffen sowie ukrainische Armeestellungen getroffen, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums weiter mit. Russland habe Angriffe mit "hochpräzisen Langstreckenwaffen" auf Stellungen der ukrainischen Armee sowie auf Lager "mit von westlichen Staaten erhaltener Munition, Waffen und Militärausrüstung" ausgeführt, erklärte das Ministerium am Sonntag laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen. "Alle Ziele wurden getroffen", hieß es weiter.

Unterdessen gehen laut russischen Quellen die schweren Kämpfen rund um die Stadt Bachmut in der Ostukraine weiter. Ukrainische Verbände hätten in den vergangenen 24 Stunden massive Versuche unternommen, Verteidigungslinien in Bachmut zu durchbrechen, berichteten russische Nachrichtenagenturen. "Alle Angriffe von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte wurden zurückgeschlagen", zitiert Interfax Konaschenkow.

Die Ukraine hatte am Samstag Fortschritte in "einigen Gebieten" um die seit Monaten heftig umkämpfte Stadt Bachmut gemeldet. Am Freitag hatte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar in Onlinenetzwerken mitgeteilt, die ukrainische Armee habe zwei Kilometer Gebiet nahe Bachmut zurückerobert. Die russische Seite habe "erhebliche Verluste" erlitten.