Eine neue russische Offensive? Würden die ukrainischen Truppen bei Gefechten in Bachmut gar nicht merken, sagt einer ihrer Kommandeure. Sie stehen seit Wochen unter Dauerbeschuss. Die Methode Moskaus, unerfahrene Kämpfer als Kanonenfutter einzusetzen, bringt Kiew in Bedrängnis.

Hinter einer Gartenmauer bellen Hunde, aus der Ferne ist Gewehrfeuer und der dumpfe Lärm der Artillerie zu hören. Ein Soldat kniet im Schnee, die behandschuhten Finger am Abzug seines Sturmgewehrs. "Die Russen wollen diese Straße kontrollieren", erklärt der Kommandeur mit dem Kampfnamen "Virus". Er ist mit seiner Einheit in einer verlassenen Gegend nahe der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine im Einsatz.

Zum Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar erwarten viele eine neue Offensive Moskaus. Doch für "Virus" und seine Einheit "Witcher" kann es kaum härter werden, sie kämpft seit zwölf Monaten ununterbrochen in der Region Donezk. "Manche Leute reden von einer neuen Offensive, aber die Russen greifen jeden Tag an. Für unsere Einheit hat sich die Lage nicht geändert", sagt der Kommandeur und gibt sich zuversichtlich, dass die ukrainische Front hält. Dann verschwindet er im Schneegestöber, auf der Suche nach feindlichen Angreifern.

"Virus" scheint es mit seiner Helmkamera, einem AR-15-Sturmgewehr und warmer, wasserdichter Tarnkleidung nicht an Ausrüstung zu mangeln. Doch er wünscht sich Kampfjets zur Unterstützung aus der Luft, wie sie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von den westlichen Verbündeten fordert. Diese würden helfen, russische Luftangriffe in seinem Bereich abzuwehren, und könnten die unablässigen Angriffswellen der feindlichen Bodentruppen aufhalten, sagt der Kommandeur.

Hauptquartier mit Blümchentapete

In Bachmut und an anderen Stellen der Ostfront setze Moskau die gleiche Taktik ein, sagt "Virus". Gruppen von je zehn Mann würden kurz hintereinander zum Angriff auf ukrainische Stellungen losgeschickt. Die ersten Wellen könnten sie noch abwehren. "Wenn die fünfte kommt, nimmt sie unseren Schützengraben ein, weil wir gar keine Zeit haben, unsere Waffen nachzuladen und sie zu töten", beschreibt er das Vorgehen der russischen Truppen. "Sie kümmern sich nicht um das Leben ihrer Soldaten."

In Bachmut ist auch die berüchtigte Wagner-Söldnergruppe im Einsatz, die unerfahrene Sträflinge in den Kampf schickt. Die Verluste sind hoch, es ist vom "Fleischwolf Bachmut" die Rede. Die "Witcher"-Einheit hat ihr Hauptquartier in einem kleinen verlassenen Haus eingerichtet, das aussieht, als hätten ältere Leute hier gewohnt. In einem Raum mit Blümchentapete stehen offene Munitionskisten auf dem Boden, halbautomatische Waffen lehnen an einem Wohnzimmerschrank mit Porzellan. Die Männer stärken sich mit Nudeln, Keksen, Süßigkeiten und gezuckertem Tee.

Nach einem Jahr Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist, zeigen sich die Soldaten noch immer entschlossen, den Angreifern Widerstand zu leisten. Die Moral in der Truppe sei hoch, das gemeinsame Ziel verbinde, versichern sie. Er sei bereit, alles zu tun, um Russland aus der Ukraine zu drängen und den Frieden zu sichern, sagt der Funker "Spider". "Wenn ich ein Maschinengewehr abfeuern soll, mache ich das. Und wenn man mich für ein Panzerabwehrsystem braucht, werde ich auch das tun."