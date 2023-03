Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beklagen auch grenznahe russische Gebiete regelmäßig Beschuss. Theoretisch ist auch Moskau nicht allzu weit entfernt. Für die Stadt soll es nun ein modernisiertes Luftabwehrsystem geben. Mit dem Krieg begründet wird dies nicht.

Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine will Russland sein eigenes Luftverteidigungssystem verbessern - unter anderem in der Hauptstadt Moskau. "In diesem Jahr werden wir die Modernisierung des Raketenabwehrsystems der Stadt Moskau abschließen", sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Rede vor anderen führenden Vertretern seiner Behörde. Zudem würden neue Luftabwehreinheiten ausgebildet und mit Luft-Boden-Raketensystemen der neuen Generation S-350 ausgestattet.

Schoigu machte keine Angaben dazu, ob die Pläne mit dem Konflikt in der Ukraine in Zusammenhang stehen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es regelmäßig Drohnenangriffe auf russisches Gebiet und auf die von Moskau annektierte Krim-Halbinsel. Auch Moskau ist mit rund 500 Kilometern nicht weit von der ukrainischen Grenzen entfernt. Bereits im Januar waren neu platzierte Luftabwehrsysteme in Moskau aufgefallen.

Ungeachtet der derzeit vor allem in der Ostukraine schweren und verlustreichen Kämpfe kündigte Schoigu zudem an, dass auch in diesem Jahr am 9. Mai mehr als 10.000 russische Soldaten an der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz teilnehmen würden.

Russland nutzt das Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland vor 78 Jahren mittlerweile immer wieder auch, um seinen aktuellen Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Die Behauptung der russischen Propaganda lautet dabei, die Führung in Kiew bestehe aus Nazis. Die Verbündeten der Ukraine im Westen und Kiew selbst weisen solche Behauptungen zurück.