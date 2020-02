Das bisherige Krisenmanagement von Annegret Kramp-Karrenbauer nach den Landtagswahlen in Thüringen sorgt beim Koalitionspartner für Unmut. Für die SPD hat die CDU-Chefin ihre Partei nicht mehr im Griff.

Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses schießt sich die SPD auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Führende Sozialdemokraten warfen ihr nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Führungsversagen vor. "Sie hat das Chaos noch größer gemacht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".

Klingbeil forderte von der CDU, rasch für klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. "Was bleibt ist, dass es auch drei Tage nach dem Skandal noch keine nennenswerten Ergebnisse gibt", sagte Klingbeil. Der am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) sei immer noch im Amt.

Kramp-Karrenbauer konnte sich mit ihrer Forderung nach unmittelbaren Neuwahlen nicht gegen die Landes-CDU durchsetzen. "Von einer Autorität der CDU-Bundesvorsitzenden ist jedenfalls derzeit nicht viel zu erkennen", sagte Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, der "Welt". Es sei nun an Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der CDU für Ordnung zu sorgen. "Frau Kramp-Karrenbauer ist dazu kaum noch in der Lage", ergänzte er. Das Thema Thüringen wird im Koalitionsausschuss eine große Rolle spielen, der am frühen Nachmittag in Berlin zusammenkommen soll.

SPD-Vizechefin Anke Rehlinger warf Kramp-Karrenbauer vor, "eine Königin ohne Land" zu sein. Zwar nehme sie der CDU-Chefin ihre persönliche Kritik an den Vorgängen in Thüringen ab. "Aber wenn ihr Ruf in die Landesverbände ungehört verhallt, dann wird sie ihrer Rolle als Parteivorsitzende der CDU nicht mehr gerecht."