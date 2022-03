Russische Luftangriffe sollen in und um Charkiw mehrere Menschen, darunter auch zwei Kinder, getötet haben. Raketen sollen auch in drei Schulen und in die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale eingeschlagen sein. Die Ukraine fordert Moskau zu einer Feuerpause auf, um Zivilisten retten zu können.

In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw sind nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Medien zufolge war bei der Attacke in der Nacht ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

In der Großstadt Charkiw schlugen demnach zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude ein. Dabei soll auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale nicht näher beschriebene Schäden erlitten haben. Fotos zeigten eine Reihe von gerahmten Kunstwerken und anderen Gegenständen, die durch die Explosionen zerstört wurden, und einen mit Glasscherben bedeckten Boden. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Laut dem US-Sender CNN sollen auch mindestens drei Schulen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine von Raketen getroffen worden sein. Auch Videos und Fotos in sozialen Medien deuten daraufhin. CNN hat nach eigener Aussage die Videos und Fotos geografisch lokalisiert und deren Echtheit bestätigt. Eine der Schulen soll sich demnach im nördlichen Stadtteil Saltiwka befinden, die beiden anderen etwas mehr als einen Kilometer voneinander entfernt im Industriegebiet im Südosten der Stadt. Der Unterricht ist seit Beginn der russischen Invasion ausgesetzt. Es ist derzeit unklar, ob es bei den Angriffen Verletzte oder Tote gegeben hat.

Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen wurden verletzt.

In den letzten Tagen wurden bei den russischen Angriffen eine Reihe von Wohnkomplexen, Regierungsgebäuden und Wohngebieten beschädigt. Die USA kritisierten, dass Moskau vermehrt Zivilisten angreife.