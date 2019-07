Carola Rackete muss nicht in Haft. Ein Gericht in Italien hob den Hausarrest gegen die 31-jährige Kapitänin auf. Geht es nach dem Innenminister Italiens soll sie das Land nun verlassen.

Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, Carola Rackete, kommt wieder frei. Ein italienischer Ermittlungsrichter hob den Hausarrest gegen die 31-Jährige wieder auf, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Es seien keine weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen angeordnet worden. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte gleichzeitig, die Ausweisung Racketes sei vorbereitet. Sie stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar.

Italienische Justizbehörden hatten den Arrest gegen Rackete angeordnet, weil sie mit dem Schiff "Sea-Watch 3" und mit mehr als 40 Flüchtlingen an Bord ohne Genehmigung im Hafen von Lampedusa angelegt hatte. Zuvor hatte sie zwei Wochen vergeblich auf eine Erlaubnis gewartet.

Die Staatsanwaltschaft Sizilien leitete daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen ein Kriegsschiff sowie der Unterstützung von Menschenhändlern ein. Italien lässt nur Schiffe mit Flüchtlingen anlegen, wenn es Länder gibt, die diese aufnehmen. Im schlimmsten Falle droht ihr eine bis zu 13-jährige Haftstrafe.

Mehr als eine Million Euro Spenden

Nach ihrer Festnahme wurden in Deutschland und Italien jede Menge Spenden für Sea-Watch gesammelt - mehr als eine Million Euro kamen unter anderem durch den Aufruf von den Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf zusammen. Damit sollen die Gerichtskosten für Rackete und eventuell ein neues Schiff finanziert werden, erklärte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer.

In den Fall Rackete hatte sich selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeschaltet und Italien wegen der Festnahme kritisiert. Die Bundesregierung hatte sich generell gegen eine "Kriminalisierung von Seenotrettern" ausgesprochen, aber von den Helfern auch die Einhaltung geltenden Rechts gefordert.

In Berlin, Köln und Frankfurt am Main hatten nach Angaben der Polizei Hunderte Menschen protestiert und die Freilassung Racketes verlangt. Bereits am Montag hatten sich nach Angaben der Organisatoren bis zu 300 Menschen vor dem italienischen Konsulat in Frankfurt versammelt. Am Dienstag trafen sich rund 20 Menschen in der Hauptstadt zu einer Mahnwache vor der italienischen Botschaft, in Köln waren es laut Polizei etwa 200 Demonstranten vor dem Generalkonsulat. Für Samstag hat die Organisation Seebrücke bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen.