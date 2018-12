Politik

"Sie ist die Beste": Seehofer findet versöhnliche Worte für Merkel

In den vergangenen Monaten fallen der scheidende CSU-Chef Seehofer und die im Rückzug befindliche CDU-Chefin Merkel nicht mit besonderer Einigkeit auf. Doch nun bereitet der Bayer der Kanzlerin einen friedvollen Abschied.

CSU-Chef Horst Seehofer bedauert den Rückzug Angela Merkels von der Spitze der CDU. "Sie ist die Beste", sagte er dem Magazin "Der Spiegel". "Wir alle werden sie noch sehr vermissen", betonte Seehofer, der selbst sein Amt als CSU-Vorsitzender Mitte Januar niederlegen will.

Trotz vieler Differenzen in den vergangenen Jahren hege er eine tiefe Sympathie für Merkel. "Wenn man so viel durchgestanden hat wie Angela Merkel und ich, dann bildet sich Verbundenheit, streckenweise sogar Zuneigung. Das kettet aneinander", sagte Seehofer. In den zehn Jahren, in denen er die CSU geführt habe, sei er nie auf die Idee gekommen, der bessere Kanzler zu sein, betonte er zugleich.

Seehofer wandte sich gegen die von manchen vertretene Auffassung, dass Merkel die CDU zu weit nach links gerückt und so das Aufkommen der AfD ermöglicht habe. "Wir haben durch Merkels angeblich so gefährliche Politik der Mitte bei der Bundestagswahl 2013 fast die absolute Mehrheit erreicht", sagte der CSU-Politiker. "Vor dieser Wahl lagen die Energiewende, der Ausbau der Kitas und die Abschaffung des Grundwehrdienstes."

Erst durch die Verknüpfung der Flüchtlingskrise mit sozialen Problemen im Bundestagswahlkampf 2017 seien die Werte der Union erodiert, so Seehofer. Der 69-Jährige galt in der Union lange Zeit als einer der schärfsten Kritiker der Flüchtlingspolitik Merkels, im Sommer dieses Jahres kam es im Streit über die Asylpolitik fast zum Bruch zwischen der Kanzlerin und dem Bundesinnenminister. Damals hatte Seehofer gesagt: "Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist."

