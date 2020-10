In den vergangenen Wochen war Seehofer wiederholt dafür kritisiert worden, dass er eine Untersuchung zu Rassismus in der Polizei ablehnt.

Trotz hunderter Verdachtsfälle von Rechtsextremismus bei den deutschen Sicherheitsbehörden, kann Innenminister Seehofer kein "strukturelles Problem" erkennen. Jeder erwiesene Fall sei dennoch eine Schande, sagt er.

Bundesinnenminister Horst Seehofer kann "kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden" in Deutschland erkennen. Das sagte der CSU-Politiker bei der Vorlage des ersten Lageberichts Rechtsextremismus. Der Grund dafür sei eine insgesamt geringe Fallzahl. Dies gelte vor allem für die erwiesenen Fälle, sagte Seehofer. Der Minister forderte, jeder bekannt gewordene Fall müsse "konsequent aufgeklärt und rigoros verfolgt" werden.

Auch wenn die Zahlen insgesamt niedrig seien, sei jeder erwiesene Fall "eine Schande". Dadurch würden letztlich alle Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen. Solche Fälle müssten gerade bei Sicherheitsbehörden "konsequent" aufgeklärt werden, es dürfe "keinerlei Toleranz angezeigt" werden. Seehofer forderte daher von allen Mitarbeitern, genau hinzuschauen und Fälle von Rechtsextremismus zu melden. Dies sei kein Denunziantentum, schließlich habe jeder Mitarbeiter einen Eid auf die Verfassung geschworen. "Auch passives Mitläufertum ist nicht erlaubt."

Rechtsextremistische Vorfälle hatte es zuletzt vor allem bei der Polizei gegeben. Dabei wurden Netzwerke in Hessen, Nordrhein-Westfalen und zuletzt auch in Berlin aufgedeckt. Der Innenminister war in der Vergangenheit wiederholt dafür kritisiert worden, dass er eine Untersuchung zu Rassismus in der Polizei ablehnte. Mehrere Bundesländer hatten angekündigt, dies nun in Eigenregie voranzutreiben.