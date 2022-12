In seiner Rede vor dem US-Kongress betont Selenskyj den Durchhaltewillen seiner Landsleute. "Wir kämpfen und wir werden gewinnen, weil wir vereint sind", sagt der ukrainische Präsident. Die Parlamentarier honorierten die Aussagen Selenskyjs mit stehenden Ovationen.

Bei seiner Rede vor dem US-Kongress in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um die weitere Unterstützung für die Kriegsanstrengungen Kiews geworben. "Es ist eine große Ehre für mich, im US-Kongress zu sein und zu Ihnen und allen Amerikanern zu sprechen. Entgegen allen Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist quicklebendig", sagte Selenskyj bei der gemeinsamen Sitzung des US-Senats und des Repräsentantenhauses.

Der ukrainische Präsident wurde beim Betreten des Plenarsaals mit stehenden Ovationen empfangen. Einige Mitglieder des Kongresses schüttelten Selenskyj die Hand, viele trugen die Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb. Selenskyj übergab der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, eine ukrainische Flagge aus der Frontstadt Bachmut. "Diese Flagge ist ein Symbol unseres Sieges. In diesem Krieg halten wir stand, wir kämpfen und wir werden gewinnen, weil wir vereint sind. Die Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt", sagte Selenskyj.

Der Zeitpunkt von Selenskyjs Besuch war gut gewählt: Genau 300 Tage seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, am Tag der Bestätigung eines neuen US-Botschafters für Russland und kurz vor der Abstimmung des Kongresses über zusätzliche 44,9 Milliarden Dollar an neuer militärischer und wirtschaftlicher Soforthilfe. Die Republikaner, die am 3. Januar die Kontrolle über das Repräsentantenhaus von den Demokraten übernehmen werden, haben jedoch Bedenken hinsichtlich der weiteren Finanzierung geäußert und könnten ab kommenden Monat Milliarden Dollar an Kriegshilfen blockieren.

Einmal mehr bat Selenskyj um die Lieferung weiterer schwerer Waffen aus US-Produktion. "Die Ukraine hat die amerikanischen Soldaten nie gebeten, an unserer Stelle auf unserem Land zu kämpfen. Ich versichere Ihnen, dass ukrainische Soldaten amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen können", sagte Selenskyj. Die bislang gelieferte Artillerie reiche nicht aus.

"Ihre Gelder sind keine Almosen. Sie sind eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir sehr verantwortungsvoll umgehen", sagte Selenskyj. Die Welt sei zu sehr miteinander verbunden, als dass sich ein Land zurücklehnen und sicher fühlen könne. "Dieser Kampf wird darüber entscheiden, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder und deren Kinder und Enkelkinder leben werden." Mitglieder des Repräsentantenhauses und Senatoren beider Parteien standen während Selenskyjs Rede wiederholt auf und spendeten Applaus.

"Die Ukraine hält ihre Linien und wird niemals kapitulieren", sagte Selenskyj. Er verglich den Kampf seines Landes gegen Moskaus Streitkräfte mit den Schlachten des Zweiten Weltkriegs der amerikanischen Revolution. Mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest betonte er das Durchhaltevermögen der Ukrainer. "Wir werden Weihnachten feiern (...), auch wenn es keinen Strom gibt. Das Licht unseres Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen", so Selenskyj. "Wenn russische Raketen uns angreifen, werden wir unser Bestes tun, um uns zu schützen. Wenn sie uns mit iranischen Drohnen angreifen und unsere Leute an Heiligabend in Bombenbunker gehen müssen, werden sich die Ukrainer trotzdem an den Feiertagstisch setzen und sich gegenseitig aufheitern."

Selenskyj betonte, dass das kommende Jahr ein "Wendepunkt" in dem Krieg sein werde. "Ich weiß, dass es der Punkt ist, an dem ukrainischer Mut und amerikanische Entschlossenheit die Zukunft unserer gemeinsamen Freiheit garantieren müssen", sagte Selenskyj. Er habe mit US-Präsident Joe Biden eine Zehn-Punkte-Friedensformel für die Ukraine diskutiert. "Ich bin froh, dass Präsident Biden heute unsere Friedensinitiative unterstützt hat. Jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, kann heute bei der Umsetzung helfen, um sicherzustellen, dass die amerikanische Regierung solide, zweikammerig und überparteilich bleibt", sagte Selenskyj zu den Abgeordneten.