Selenskyj: Russische Truppen dringen in Tschernobyl ein

Kampf um havarierte Atom-Anlage Selenskyj: Russische Truppen dringen in Tschernobyl ein

Nur etwa zehn Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt liegt Tschernobyl. In die nukleare Sperrzone sind laut Präsident Selenskyj nun russische Truppen eingedrungen. Sie wollen demnach das havarierte Atomkraftwerk einnehmen. Die Sorge vor einer radioaktiven Katastrophe ist groß.

Die Kämpfe in der Ukraine erstrecken sich nach Angaben der Regierung in Kiew auch auf das Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gibt es Kämpfe zwischen den Angreifern und ukrainischen Soldaten in unmittelbarer Nähe des Kraftwerksgeländers und des Atommüll-Lagers.

Die russischen Angreifer wollten die Atomanlage einnehmen, erklärte Selenskyj auf Twitter. Die dort stationierten Soldaten der ukrainischen Nationalgarde leisteten "hartnäckigen Widerstand", teilte der Ministeriumsmitarbeiter Anton Geraschtschenko via Telegram mit. Die Gefechte könnten demnach die Schutzgebäude von vergrabenem radioaktivem Material zerstören.

Die ukrainischen Soldaten in Tschernobyl "geben ihr Leben", um eine "Tragödie wie 1986" zu verhindern, schrieb Selenskyj. Er wollte damit offenbar davor warnen, dass ein russischer Beschuss der Atomanlage erneut große Mengen Radioaktivität freisetzen könnte. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 36 Jahren sind weite Teile des Gebiets radioaktiv verseucht. Der zerstörte Reaktor ist mit einem riesigen Sarkophag ummantelt, damit kein radioaktives Material nach außen gelangen kann.

Das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl liegt knapp 70 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew - und nur etwa zehn Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Dort hat Russland Truppen stationiert.