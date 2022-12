Nordkorea testet in diesem Jahr zahlreiche Waffen. Drei Tage nach dem Abschuss zweier ballistischen Kurzstreckenraketen lässt es nun mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen. Seine Nachbarn reagieren mit dem Einsatz von Kampfjets und Kampfhubschraubern.

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen und Südkorea damit zu Warnschüssen veranlasst. Das erste "unbemannte nordkoreanische Luftfahrzeug" sei um den Luftraum von Gimpo in der Provinz Gyeonggi entdeckt worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Insgesamt seien mehrere Drohnen in Südkoreas Luftraum der Grenzregionen rund um die Provinz Gyeonggi eingedrungen. Seoul feuerte daraufhin Warnschüsse ab und setzte Kampfjets und Kampfhubschrauber ein.

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap versuchten südkoreanische Kampfflugzeuge, die nordkoreanischen Drohnen abzuschießen. Das Militär in Seoul äußerte sich zunächst nicht dazu, ob Drohnen abgeschossen wurden oder sie zurück über die Grenze flogen.

Laut Yonhap stürzte eines der nordkoreanischen Kampfflugzeuge in den südkoreanischen Bezirk Hoengseong. Wie Yonhap zudem unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Verkehrsministers berichtete, wurde der Flugverkehr an den internationalen Flughäfen Gimpo und Incheon auf Wunsch des Generalstabs für etwa eine Stunde ausgesetzt.

Bund verurteilt Tests "mit Nachdruck"

Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass nordkoreanische Drohnen in den Luftraum von Südkorea eingedrungen sind. Das international isolierte Land hat in diesem Jahr aber bereits zahlreiche Waffen getestet. Erst am vergangenen Freitag hatte Pjöngjang nach Angaben aus Seoul zwei ballistischen Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Raketen seien ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen - eine 250, die andere etwa 350 Kilometer weit, teilte der Generalstab der Streitkräfte in Südkorea mit. Südkoreas Militär warf dem Nachbarland erneute Provokation vor.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea, das schon mehrere Atomtests unternahm, den Test von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Diese können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Japan protestierte gegen den jüngsten Raketentest über seine Botschaft in Peking. Das Auswärtige Amt teilte am Freitag mit, die Bundesregierung verurteile die Tests "mit Nachdruck". Mit der Serie solcher Raketenabschüsse setze sich Nordkorea "auf eklatante Weise über seine Verpflichtungen aus einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hinweg und gefährdet die regionale und internationale Sicherheit und Stabilität", hieß es in der Mitteilung.

Vor den Raketenstarts hatte Nordkorea die USA kritisiert, den UN-Sicherheitsrat dazu bewegen zu wollen, eine sogenannte Erklärung des Präsidenten zur Verurteilung der jüngsten nordkoreanischen Tests von Raketen einschließlich einer Interkontinentalrakete im November abzugeben. Das Außenministerium in Pjöngjang warnte laut staatlichen Medien, ein solch "dummer Versuch" werde Folgen haben. Den USA warf das Ministerium demnach Missachtung der staatlichen Souveränität Nordkoreas vor. Wie südkoreanische Sender berichteten, hatten die USA offenbar einen Entwurf zu der Erklärung unter den Mitgliedern des höchsten UN-Gremiums verteilt.