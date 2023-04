Donald Trump gibt ungern Einblicke in seine Finanzen. Nicht so Joe Biden. Seit Jahren macht der US-Präsident seine Steuererklärung öffentlich. Im vergangenen Jahr sind die Einnahmen des Demokraten und seiner Frau etwas geringer als 2021.

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben vergangenes Jahr nach eigenen Angaben fast 580.000 Dollar verdient und etwa 170.000 Dollar an Steuern gezahlt. Die erneute Veröffentlichung seiner Einkünfte entspreche Bidens "Verpflichtung zu Transparenz", hob das Weiße Haus in seiner Mitteilung hervor. Biden habe seine Einkünfte nun bereits 25 Jahre offengelegt.

Das Brutto-Einkommen des Präsidenten und seiner ebenfalls berufstätigen Frau lag 2022 demnach bei 579.514 Dollar, rund 528.779 Euro, und damit etwa 30.000 Dollar unter ihrem Vorjahresverdienst. Den größten Teil der Einnahmen der Bidens 2022 machte den Angaben zufolge das Präsidentschaftsgehalt in Höhe von 400.000 Dollar aus, das der US-Kongress festsetzt.

Jill Biden, die am Northern Virginia Community College lehrt und damit die erste US-Präsidentengattin mit einem Job außerhalb des Weißen Hauses ist, verdiente damit 82.335 Dollar. Auf seine Einkünfte zahlte das Paar 24,6 Prozent Steuern an die Bundesbehörden, also 137.658 Dollar. Außerdem entrichteten Joe und Jill Biden Steuern in Höhe von 29.000 Dollar an ihren Heimat-Bundesstaat Delaware und die First Lady zahlte noch gut 3000 Dollar an Einkommenssteuern im Bundesstaat Virginia.

In der Aufstellung werden gut 20.000 Dollar an Spenden für wohltätige Zwecke aufgeführt. Die größte Spende in Höhe von 5000 Dollar ging an die nach Joe Bidens verstorbenem Sohn benannte Beau Biden Foundation, die gegen Kindesmissbrauch kämpft.

Trump verdient fünf Millionen Dollar mit Reden

Bidens offener Umgang mit seinen Einkünften unterscheidet sich deutlich von dem seines Amtsvorgängers Donald Trump. Der Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl kommendes Jahr erneut antreten will, wehrt sich seit Jahren dagegen, dass die Öffentlichkeit seine Steuererklärungen einsehen kann. Als Trump auf Betreiben der Demokraten im US-Kongress seine Vermögensverhältnisse für einige Jahre offen legen musste, wurde deutlich, dass der Immobilienunternehmer trotz Millionengewinnen praktisch keine Einkommenssteuer gezahlt hatte.

Wegen seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur legte Trump Ende März aber seine Finanzen offen. Demnach verdiente er mehr als fünf Millionen Dollar mit Auftritten als Redner. Seine digitale Sammelkartenserie, die ihn in verschiedenen Posen, darunter als Cowboy, Astronaut und Kampfpilot, zeigen, brachten ihm demnach zwischen 100.000 und einer Million Dollar ein.

Auch Bidens Stellvertreterin Kamala Harris und deren Mann Doug Emhoff machten ihre Einkünfte öffentlich. 2022 verdienten sie demnach 456.918 Dollar brutto und zahlten 93.570 Dollar Steuern an die Bundesbehörden und gut 17.000 Dollar in ihrem Heimat-Bundesstaat Kalifornien.