Ab kommender Woche Söder kündigt Maskenpflicht in Bayern an

Bayern führt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte. Es gehe darum, dass Mund und Nase bedeckt seien, nicht um medizinische Masken - "auch ein Schal ist ausreichend", sagte Söder. An "Hotspots" könne schon diese Woche eine Maskenpflicht erlassen werden, wenn dies kommunal gewünscht sei.

Söder zeigte sich skeptisch über die Öffnung der Geschäfte bis 800 Quadratmeter. "Ich bin ganz ehrlich, mir ist das fast zu viel", sagte der CSU-Politiker. "Wir müssen das sorgfältig beobachten." Ein Ansturm auf einen Schlag müsse verhindert werden. Es solle "keinen überstürzten Kaltstart" bei Geschäften und Schulen geben. Bau- und Gartenmärkte sowie Gärtnereien sollen nun auch in Bayern diese Woche öffnen, Geschäfte bis 800 Quadratmetern aber erst nächste Woche. "Dies bedeutet, dass fast 80 Prozent des Handels wieder geöffnet werden", hob er hervor. An den Schulen würden ab dem 27. April Prüfungsvorbereitungen möglich sein.

Als weitere Maßnahme sollen Eltern in Bayern zumindest für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen müssen, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind, kündigte er an. Söder sagte, dass Bayern einen Schutzschirm von insgesamt 60 Milliarden Euro über die Wirtschaft des Landes spannen werde. Mit 500 Millionen Soforthilfe sollen besondere Härten abgefedert werden.

In seiner Rede attestierte er dem Freistaat eine gute Entwicklung in der Corona-Krise. Die Infektionen in Bayern verdoppelten sich zum Start der Woche rechnerisch nur noch alle 34 Tage. Der Freistaat liege bei den "wesentlichen Kennzahlen heute zum Teil unter dem Bundesdurchschnitt", obwohl Bayern wegen seiner Nähe zu Italien und Österreich besonders betroffen sei. "In anderen Ländern herrschen schlimme Zustände", betonte Söder. "Zum Glück sind wir bisher besser davongekommen." Gleichwohl sei er immer noch besorgt, was die Entwicklung in der Corona-Pandemie angehe.