CSU-Chef Söder gilt in der Corona-Krise als Hardliner. Erst im März ruft er die Menschen in Deutschland noch dazu auf, zu Hause zu bleiben. Ausgerechnet seine Tochter erlaubt sich nun aber eine Luxusreise ins Risikogebiert Monaco.

Während Markus Söder von der CSU in der Corona-Krise einen härteren Kurs fährt, macht seine Tochter Gloria Urlaub in Monaco. In den sozialen Medien postet sie regelmäßig neue Impressionen ihres Urlaubs. Allerdings gehört der Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste seit November zu den vom RKI eingestuften Risikogebieten.

Noch im März hatte Söder die Deutschen eindringlich dazu aufgefordert sich an sämtliche Corona-Maßnahmen zu halten, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und auch auf innerdeutsche Reisen zu verzichten. "Wenn jeder mitmacht, dann haben wir eine gute Chance", erklärte Söder.

Als RTL Söder bei einem Termin am Chemiestandort Leuna auf Glorias Reise ins Risikogebiet anspricht, fällt seine Antwort anders aus, als erwartet: "Ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine Zeit zum Entspannen hat, dass er die Urlaubszeiten schön wahrnimmt – das kann man an der Küste machen oder das kann man in Bayern machen, aber nachdem jetzt insbesondere in ganz Europa, die Lage sich verbessert hat, möchte ich keinem den Urlaub in Mallorca, in Italien in Griechenland oder sonst wo vermiesen."

Die Follower von Gloria Söder sehen das allerdings anders und zeigen sich enttäuscht. Einige Urlaubsfotos lösten auf Instagram sogar einen regelrechten Shitstorm aus: "Na klar, der normale Bürger wird seit gut einem Jahr eingesperrt, aber Söder jun. lässt es sich im Risikogebiert gut gehen," lautet etwa einer der Kommentare. Viele User kritisierten allerdings nicht nur die Reise selbst, sondern auch, dass Gloria auf ihren Bildern keine Maske trägt.