Die Corona-Impfverordnung sieht vor, dass in Pflegeeinrichtungen sowie bei den 80-Jährigen zuerst geimpft wird. Erst dann könne man darüber nachdenken, das Angebot zu verbreitern, sagt Gesundheitsminister Spahn. "Das heißt für uns alle: Der Winter wird noch lang."

Die erste Corona-Impfphase in Deutschland, in der vor allem sehr alte Menschen oder Pflegeheimbewohner geimpft werden sollen, wird nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mindestens ein bis zwei Monate dauern.

"Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne", sagte der CDU-Politiker vor der Unterzeichnung der Corona-Impfverordnung, in der eine entsprechende Impfreihenfolge festgelegt wird. Erst dann könne man darüber nachdenken, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. "Das heißt für uns alle: Der Winter wird noch lang."

Zu Beginn der Impfung könne nicht allen gleichzeitig das Angebot gemacht werden, "dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff". Deshalb müsse priorisiert werden. Zuerst werde jenen ein Schutz angeboten, "die ihn auch besonders benötigen, den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen sowie denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern."

Diese Entscheidung folge "der traurigen, der bitteren Erkenntnis", dass es nicht gelungen sei, das Infektionsrisiko in den Pflegeeinrichtungen auf null zu senken. Wenn dieses Virus erst in einer Pflegeeinrichtung sei, dann schlage es dort "brutal" zu, so Spahn. Gerade Hochbetagte hätten ein hohes Risiko: "Jeder zweite Todesfall mit oder an Corona in Deutschland ist bei einem über 80-Jährigen." Deswegen würden alle Bundesländer, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission folgend, in den Pflegeeinrichtungen beginnen.

Zur ersten Priorität gehörten auch die Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger in Kliniken. Aber in den ersten Tagen werde zuallererst in den Pflegeeinrichtungen geimpft. Wenn mehr Impfstoff geliefert werden könne, "dann werden sich auch immer mehr Menschen in Deutschland schützen können". Bis dahin bat Spahn die Öffentlichkeit um Geduld: "Ich möchte uns alle aufrufen, besonnen mit dieser Situation umzugehen."