Er ist und bleibt der reichste Mann, der jemals als Premierminister in die Downing Street einzog. Doch der Reichtum von Rishi Sunak und seiner Ehefrau Akshata Murty schwindet - in enormem Tempo. Dennoch kann sich das Paar nicht über zu wenig Geld beklagen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Ehefrau Akshata Murty haben nach Schätzungen der "Sunday Times" im vergangenen Jahr gut 200 Millionen Pfund (rund 230 Millionen Euro) verloren. Das seien mehr als 500.000 Pfund pro Tag, rechnete die Zeitung vor. Murty hält 0,93 Prozent der Anteile am indischen IT-Giganten Infosys, den ihr Vater mitgegründet hat. Der Aktienkurs des Konzerns sei um rund ein Fünftel gesunken, berichtete die "Sunday Times".

Die "Times" taxierte das Vermögen des Paares auf 529 Millionen Pfund, vor einem Jahr waren es demnach noch 730 Millionen Pfund. In der "Sunday Times Rich List" der vermögendsten Briten fielen Sunak und Murty von Platz 222 auf 275. Sie seien aber immer noch die reichsten Bewohner der Downing Street in der Geschichte des Regierungssitzes, betonte die Zeitung.

Sunak hatte vor seiner politischen Karriere als Investmentbanker selbst sehr viel Geld verdient. Murty brachte aber noch einmal deutlich mehr Vermögen in die Ehe ein. Der Wohlstand des Paares spielt in der politischen Debatte immer wieder eine Rolle. Derzeit laufen Untersuchungen gegen Sunak, ob er mögliche Interessenkonflikte verschwiegen hat.

Murty hält Anteile an einem Unternehmen, das staatlich gefördert wurde. Schon als Finanzminister bekam Sunak wegen der finanziellen Interessen seiner Ehefrau Schwierigkeiten: Murty hatte von einem legalen Sonderstatus profitiert, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Großbritannien abzuführen. Als dies publik wurde, gab sie ihren Sonderstatus ab.

An der Spitze der "Rich List" steht die Familie Hinduja, die den gleichnamigen indischen Mischkonzern besitzt und ihr geschätztes Vermögen auf 35 Milliarden Pfund deutlich erhöhen konnte. Auf Platz zwei folgt Jim Ratcliffe, Gründer des Chemieunternehmens Ineos, mit geschätzten 29,7 Milliarden Pfund. An dritter Stelle steht Leonard Blavatnik, der unter anderem die Warner Music Group, den Musikdienst Deezer und den Sport-Streaming-Anbieter DAZN zu seinem Portfolio zählt. Er bringt es laut "Times" auf rund 28,6 Milliarden Pfund.