Die Spannungen zwischen China und Taiwan nahmen zuletzt zu. Nun meldet Taipeh das Eindringen von 27 chinesischen Flugzeugen in seine Luftverteidigungszone. Darunter sind den Angaben nach auch atomwaffenfähige Bomber.

27 Flugzeuge aus China sind nach Angaben Taiwans in die Identifikationszone für die Luftverteidigung (ADIZ) des Inselstaats eingedrungen. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte, waren unter den Flugzeugen auch fünf atomwaffenfähige Bomber des Typs H-6. Die Luftverteidigungszone ist nicht identisch mit dem Luftraum eines Staates.

Die Spannungen zwischen beiden Ländern haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel. Aus taiwanischer Sicht will China mit seinem Vorgehen die Einsatzbereitschaft Taiwans testen und dessen Streitkräfte ermüden.

Peking sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 auf die Insel zurückzog, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an. Zudem lehnt die Volksrepublik China jede Form formeller Beziehungen anderer Länder mit der Inselrepublik ab.

Erst am Freitag hatte die chinesische Armee Militärübungen nahe der Straße von Taiwan abgehalten. Es habe sich um Übungen der See- und Luftstreitkräfte zur Kampfbereitschaft gehandelt, teilte ein chinesischer Armeesprecher mit. Das Manöver fand einen Tag nach Ankunft von US-Abgeordneten in Taiwan statt. Mit ihrem Besuch wollten die US-Vertreter den taiwanischen Behörden Solidarität auszusprechen. Taiwan gehört zu den größten Konfliktthemen zwischen China und den USA.