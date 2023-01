Aus wachsender Sorge vor einer Invasion durch chinesische Streitkräfte setzt Taiwan den Ausbau seiner Truppen weiter fort. Um "die demokratische Lebensweise für künftige Generationen zu sichern", kündigt der Inselstaat nun an, erstmals auch weibliche Reservisten in der Armee zulassen.

In Taiwan sollen Frauen dieses Jahr zum ersten Mal an Reservisten-Übungen teilnehmen dürfen. Das Verteidigungsministerium in Taipeh veröffentlichte die Pläne, die demnach darauf abzielen, die "Kampffähigkeiten" der Armee des Inselstaats zu stärken. Hintergrund sind die Befürchtungen im demokratisch regierten Taiwan, dass China eine Invasion starten könnte.

Nach Angaben des Ministeriums sollen ab dem zweiten Quartal des Jahres rund 200 ehemalige Soldatinnen für freiwillige Reservisten-Übungen zugelassen werden. "Das ist das erste Jahr, in dem Frauen in die Reservisten-Übungen eingebunden werden, das heißt, dieses Jahr wird ein Probelauf", sagte Generalmajor Yu Wen-cheng vom Verteidigungsministerium. "Wir werden die Trainings-Kapazitäten nach der Zahl der Bewerberinnen ausrichten." Der Generalmajor betonte, das Programm ziele darauf ab, die Schlagkraft der Reservisten-Truppe zu erhöhen und die "Kampffähigkeiten der Reservisten zu verbessern".

Sorge vor chinesischer Invasion wächst

Taiwan ist ein demokratischer Inselstaat. Er steht unter wachsendem Druck durch China. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls durch eine Invasion mit militärischer Gewalt. Chinas Säbelrasseln ist in den vergangenen Jahren unter Präsident Xi Jinping stärker geworden. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat die Sorgen verstärkt, dass Peking in Taiwan ähnlich vorgehen könnte.

Bisher sind lediglich taiwanesische Männer verpflichtet, Wehrdienst zu leisten und Reservisten-Übungen zu absolvieren. Frauen können freiwillig in der Armee dienen. Vergangenen Monat hatte Taiwan verkündet, dass der verpflichtende Wehrdienst für Männer vor dem Hintergrund wachsender Anfeindungen aus China von vier Monaten auf ein Jahr erhöht werde. Präsidentin Tsai Ing-wen, die erste Frau in dem Amt, sagte, die Ausweitung des Wehrdienstes sei notwendig, um "die demokratische Lebensweise für unsere künftigen Generationen zu sichern".

Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies veröffentlichte kürzlich eine Studie, wonach eine chinesische Invasion in Taiwan voraussichtlich scheitern würde, wenn die USA Taiwan bei der Abwehr unterstützen. Die Simulation, für die Sicherheitsexperten 24 verschiedene Szenarien durchspielten, ergab aber auch, dass ein solcher Militäreinsatz für jeden der wahrscheinlichen Beteiligten - außer China und Taiwan auch die USA und Japan - mit "enormen" Verlusten verbunden wäre.