Sicherheit am Flughafen Kabul Taliban: Haben "Arbeitsbeziehung" mit US-Truppen

Posten außerhalb des Flughafengeländes seien unter Kontrolle der Taliban, jene innerhalb kontrollierten die US-Streitkräfte, so ein Sprecher der Islamisten-Miliz.

Während die Nato-Staaten ihre Evakuierungsflüge am Flughafen Kabul fortsetzen, scheint es dort eine Arbeitsteilung mit den Taliban zu geben, was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. So jedenfalls schildert es ein Vertreter der Islamisten-Miliz. Man stehe im ständigen Kontakt mit den US-Truppen.

Die militant-islamistischen Taliban haben eigenen Angaben zufolge eine "Arbeitsbeziehung" mit den USA bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen in Kabul. Das sagte ein Mitglied der Kulturkommission der Taliban, Abdul Kahar Balchi, dem TV-Sender Al-Jazeera. Demnach seien die Posten außerhalb des Flughafengeländes, wo sich seit Tagen Tausende verzweifelte Menschen drängen, unter Kontrolle der Islamisten, jene innerhalb kontrollierten die US-Streitkräfte. "Sie stehen in ständigem Kontakt miteinander", sagte der Sprecher weiter.

Es sei sehr "bedauerlich", dass die Menschen nun derart zum Flughafen eilen, sagte er. Die Angst vor den Taliban und möglichen Repressionen sei unbegründet, weil die Islamisten eine Generalamnestie erlassen hätten, auch für die Sicherheitskräfte. Allerdings hieß es jüngst in einem für die UN erstellten Bericht, dass die Taliban gezielt auf der Suche nach bestimmten Personen seien, vor allem jenen, die wichtige Positionen im Militär, der Polizei oder anderen Ermittlungsbehörden hatten. Sie drohten offen auch mit Repressalien gegen deren Familien.

Balchi sagte weiter, die Taliban hätten nicht vorgehabt, Kabul zu betreten. Sie hatten vielmehr geplant, davor eine politische Lösung zu finden und eine Regierung auch mit anderen Kräften aufzustellen. Er sagte zudem, alle Menschen seien von dem Tempo der Entwicklungen überrascht gewesen.

Die Taliban haben vergangenen Sonntag nach rasanten Gebietsgewinnen und der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani auch die Hauptstadt Kabul eingenommen. Seit ihrer Machtübernahme in dem Land besetzen sie nur langsam Behörden und versuchen, grundsätzliche Aufgaben des Staates zu erfüllen. Teils haben sie ehemalige Regierungsangestellte dazu aufgerufen, zu ihren Positionen zurückzukehren. Gleichzeitig laufen Gespräche mit anderen politischen Kräften über eine Regierungsbildung. Wie das Land künftig geführt werden soll, welche Art von Regierung es haben soll, ist weitgehend unklar.