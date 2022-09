Trudeau rät den Bürgern in der Gegend, sich vorsichtig zu verhalten und in Sicherheit zu bleiben.

Bei einer Serie von Messerangriffen in Kanada sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Zwei Verdächtige sind auf der Flucht. Premierminister Trudeau äußert sich zur sich noch "entwickelnden Situation".

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich schockiert über die Messerangriffe in der kanadischen Provinz Saskatchewan gezeigt. "Die heutigen Angriffe in Saskatchewan sind schrecklich und herzzerreißend. Ich bin in Gedanken bei denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, und bei denen, die verletzt wurden", schrieb Trudeau auf Twitter.

"Da dies eine sich entwickelnde Situation ist, ermutige ich alle in der Gegend, auf den Rat der Strafverfolgungsbehörden zu hören, Schutz zu suchen und die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen", ließ er zudem in einer Erklärung mitteilen. Zwei verdächtige befinden sich weiterhin auf der Flucht."

Bei einer Serie von Angriffen im Zentrum Kanadas waren am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die beiden mutmaßlichen Täter waren flüchtig, die Hintergründe der Taten noch völlig unklar. "Wir beobachten die Situation genau und bitten alle, die aktuellen Informationen der örtlichen Behörden zu verfolgen. Ich danke allen tapferen Ersthelfern für ihren Einsatz vor Ort", schrieb Trudeau.

Die Opfer waren an zwei Orten in Saskatchewan angegriffen worden - im für indigene Einwohner ausgewiesenen Reservat "James Smith Cree Nation" und im Dorf Weldon, wie Polizistin Rhonda Blackmore auf einer Pressekonferenz erklärte. Der erste Notruf sei am Morgen um 5.40 Uhr eingegangen, in den darauffolgenden Minuten seien weitere Angriffe von Tatorten in der Nähe gemeldet worden. Kurz nach sieben Uhr habe die Polizei eine erste Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Vier Stunden später sollen die beiden Verdächtigen in der knapp 300 Kilometer weiter südlich gelegenen Provinzhauptstadt Regina gesehen worden sein. Die gewählten Vorsitzenden des Reservats riefen den Notstand aus.

"Ganz Saskatchewan trauert mit den Opfern und ihren Angehörigen", schrieb Scott Moe von der konservativen Saskatchewan-Partei auf Twitter. Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, teilte mit, die Polizei in Saskatchewan setze alle verfügbaren Ressourcen für die Suche nach den beiden Verdächtigen ein und werde die Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.