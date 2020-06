Trump will eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität, um im Wahljahr 2020 die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

US-Präsident Trump ist ein entschiedener Gegner der Corona-Maßnahmen. Obwohl bereits mehr als 113.000 US-Amerikaner nach einer Ansteckung gestorben sind, lehnt er einen Lockdown auch im Falle einer neuen Infektionswelle ab. Stattdessen sagt er für die Wirtschaft eine "großartige" Zukunft voraus.

Die US-Regierung lehnt einen erneuten Lockdown bei einer möglichen zweiten Coronavirus-Infektionswelle ab. "Wir können die Wirtschaft nicht dicht machen", sagte Finanzminister Steven Mnuchin im Sender CNBC. "Ich denke, wir haben gelernt, dass man mehr Schaden verursacht, wenn man die Wirtschaft dicht macht."

In eine ähnliche Richtung gingen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bei Twitter. Der Präsident sagte für die Wirtschaft ein "sehr gutes drittes Quartal, ein großartiges viertes Quartal, und 2021 eines unserer besten Jahre überhaupt" voraus. Außerdem werde es bald einen Impfstoff und Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten geben.

In den USA wurden bereits mehr als zwei Millionen Coronavirus-Infektionen und mehr als 113.000 Todesfälle bestätigt - die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit. Experten fürchten wegen der Lockerungen der Corona-Beschränkungen ein weiteres Anwachsen der Infektionen. Zuletzt wurde in mehreren Bundesstaaten wie Texas und North Carolina ein erneuter Anstieg der Patientenzahlen beobachtet.

Die Coronavirus-Pandemie hat in den USA eine verheerende Wirtschaftskrise ausgelöst. Trump will eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität, um im Wahljahr 2020 die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Der Präsident setzt für eine Wiederwahl auf eine rasche wirtschaftliche Erholung. Am Freitag kommender Woche will er zudem erstmals seit März wieder eine große Wahlkampfveranstaltung abhalten.