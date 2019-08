"Hass hat keinen Platz in unserem Land", sagt US-Präsident Trump nachdem zwei Angreifer in Texas und Ohio Blutbäder angerichtet haben. Trump kondoliert den Menschen in El Paso und Dayton - und dreht das große politische Rad.

US-Präsident Donald Trump hat für Montag eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende angekündigt, bei denen 30 Menschen getötet wurden. Er habe mit Justizminister William Barr sowie mit Vertretern der Bundespolizei FBI und des Kongresses darüber gesprochen, wie man solche Gewalttaten verhindern könne, sagte Trump.

Trump sprach zudem den Menschen in den betroffenen Städten sein Mitgefühl aus. Er wolle den Menschen in El Paso und Dayton kondolieren, so Trump. Er verurteilte die beiden Angriffe erneut. "Hass hat in unserem Land keinen Platz", sagte Trump. Aus den Reihen der oppositionellen Demokraten waren Rufe nach strengeren Waffengesetzen laut geworden sowie Vorwürfe an Trump, dass der Republikaner mit seiner Wortwahl Hass und Fremdenfeindlichkeit schüre.

Neue Erkenntnisse

Ein Angreifer hatte in El Paso an der texanischen Grenze zu Mexiko in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und dabei 20 Menschen getötet, 26 weitere wurden verletzt. Er stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. Er soll ersten Erkenntnissen zufolge aus rassistischen, Hispanic-feindlichen Gründen gehandelt haben. Mittlerweile wurde er formell wegen Mordes angeklagt. Dem 21-Jährigen droht damit die Todesstrafe.

Wenige Stunden später erschoss ein Angreifer vor einer Bar in einem beliebten Restaurantbezirk in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von Polizisten getötet wurde. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Mann wahllos um sich geschossen hat. Bei dem Schützen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 24-jährigen Weißen.