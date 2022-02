Donald Trump präsentiert sich einmal mehr als großer Putin-Versteher. Unter seiner Regierung hätte es niemals Krieg in der Ukraine gegeben, tönt der ehemalige US-Präsident. Schuld an der russischen Offensive habe vielmehr sein Amtsnachfolger Joe Biden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass Russland die Ukraine mit ihm als Staatschef im Weißen Haus nicht angegriffen hätte. Es gebe gute Gründe, wieso dies nicht in den vergangenen vier Jahren passiert sei, sagte Trump in einem Telefoninterview des Senders Fox News. Russlands Präsident Wladimir Putin habe die "Schwäche" der US-Regierung seines Nachfolgers Joe Biden gesehen und dies ausgenutzt, sagte Trump weiter.

Trump sagte auch, er gehe davon aus, dass Putin ursprünglich gar keinen Krieg gewollt habe. "So wie es begann, glaube ich wirklich nicht, dass er das anfangs tun wollte. Ich glaube, er wollte etwas tun und verhandeln. Dan wurde es schlimmer und schlimmer", sagte er. Dann habe er die "Schwäche" gesehen, die durch den chaotischen US-Abzug aus Afghanistan an den Tag gelegt worden sei und gehandelt.

Trump fügte hinzu, er habe sich als Präsident "fantastisch" mit Putin verstanden - und das, obwohl er gegen die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 vorgegangen sei. Kritiker warfen Trump während seiner Amtszeit stets vor, gegenüber Putin auf einen Kuschelkurs zu setzen. US-Ermittlungsbehörden zufolge hatte sich die russische Regierung "in umfassender und systematischer Weise" in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt, aus der Trump damals als Sieger hervorging.

Erst am Dienstag hatte Trump das Vorgehen Putins in der Ukraine-Krise als "genial" und "schlau" bezeichnet. Er sagte in einer konservativen Radio-Talk-Sendung mit Blick auf Putins Entscheidungen: "Das ist genial." Der Kremlchef erkläre einen großen Teil der Ukraine für unabhängig und schicke "Friedenstruppen" dorthin. "Wie schlau ist das denn?" Mit Blick auf Putin sagte Trump weiter: "Das ist ein Mann, der sehr klug ist. Ich kenne ihn sehr gut."