Kurz nach seinem Gerichtstermin in Miami ist der ehemalige US-Präsident Trump von Anhängern mit einem Ständchen in einem bekannten Restaurant begrüßt worden. Kurzerhand lädt er alle Anwesenden zum Essen ein. Doch die mussten laut Berichten selbst bezahlen.

Nach seinem Gerichtstermin zur Anklageerhebung in der Dokumentenaffäre vor dem Bundesgerichtshof in Miami am 13. Juni hat sich Donald Trump mit seiner Entourage auf einen Besuch in das kleine Restaurant "Versailles" im Stadtteil Little Havana begeben. Es war sein einziger Stopp neben dem Gerichtssaal und Flughafen. Wie das lokale Nachrichtenblatt "Miami New Times" berichtet, ist das Lokal beliebt bei Politikern, um sich die Unterstützung kubanischer Wähler zu sichern, die meist republikanische Kandidaten wählen.

Auf Videoaufnahmen, die mehrere US-Sender veröffentlichten, sieht man

Trump in dem Restaurant umringt von singenden Unterstützern und Geistlichen, die anlässlich seines zu dem Zeitpunkt bevorstehenden Geburtstages (14. Juni) Gebete für ihn sprachen. Begeistert von der Zuwendung seiner Unterstützer rief Trump inmitten des Trubels laut "Essen für alle!" durch den Raum.

Trump verlässt nach Essenseinladung schnell das Restaurant

Nach dieser großzügigen Einladung verließ er das Restaurant allerdings wenige Minuten später wieder. Wie die "Miami New Times" aus "sachkundiger Quelle" erfahren haben will, wurde bei dem Termin am Ende keinem seiner Anhänger tatsächlich etwas spendiert. Nicht einmal eines der berühmten kubanischen Sandwiches "Cubanos" gab es auf die Hand. Der Termin dauerte insgesamt nur rund zehn Minuten, "so dass niemand Zeit hatte, etwas zu essen, geschweige denn eine Bestellung aufzugeben".

Wie das Blatt weiter berichtete, werde Trump bei anstehenden weiteren Gerichtsverhandlungen in Florida wohl noch viele Gelegenheiten haben, sein unerfülltes Versprechen doch noch einzulösen.

Der republikanische Ex-Präsident und Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 war vergangene Woche in der Affäre um in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago gehortete Geheimdokumente in 37 Punkten angeklagt worden. Ihm wird unter anderem das illegale Aufbewahren von Geheimakten sowie eine Verschwörung zur Justizbehinderung zur Last gelegt. Am vergangenen Dienstag musste Trump erstmals in dem Fall vor Gericht erscheinen. Dabei hat er alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert.