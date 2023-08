Die Supermächte Russland und China rücken durch den Ukraine-Krieg enger zusammen - für den republikanischen Politiker Vivek Ramaswamy ein Dorn im Auge. Um die Position der USA zu stärken, würde er die Ukraine opfern, sofern er es ins Präsidentenamt schafft.

Vivek Ramaswamy will als US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner antreten, in Umfragen rangiert er bei den republikanischen Anhängern in den Top 3. Im Falle seiner Wahl zum Präsidenten hat er nun versprochen, die russische Besetzung der Ukraine anzuerkennen und Kiew den Weg in die NATO zu versperren.

"Als Präsident der USA werde ich Nixons Erbe respektieren und wiederbeleben, indem ich das blutrünstige Geschwätz der nützlichen Idioten zurückweise, die einen Krieg in der Ukraine predigen, der nicht zu gewinnen ist", sagte er im "American Conservative". Um dem Krieg ein Ende zu bereiten, wolle er "die russische Kontrolle über die besetzten Gebiete akzeptieren" und die Kandidatur der Ukraine für die NATO blockieren, wenn Russland im Gegenzug aus seinem Militärbündnis mit China aussteigt.

Auf der Volksrepublik China liegt ein Schwerpunkt Ramaswamys Wahlkampfs. "Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, desto deutlicher wird, dass es nur einen Gewinner gibt", sagte Ramaswamy und nannte anschließend China. "Ich werde die Sanktionen beenden und Russland wieder in den Weltmarkt einbinden. Auf diese Weise werde ich Russland zu einem strategischen Hemmschuh für Chinas Pläne in Ostasien machen."

Der 38-jährige Ramaswamy wäre der jüngste Kandidat der Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Er war zuvor in einem erfolgreichen Unternehmen im Bereich der Biotechnologie tätig. Ramaswamy sieht sich als Libertärer, wendet sich aber gleichzeitig aktiv gegen eine Reihe progressiver Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung.

Obwohl Ramaswamy vor dem aktuellen Wahlkampf nicht in der Politik tätig war, liegt seine Zustimmungsrate mittlerweile bei 5 bis 6 Prozent, in den Medien ist er regelmäßig präsent. Bei der ersten und bisher letzten Debatte der republikanischen Kandidaten bevorzugten die meisten Zuhörer Ramaswamy gegenüber Trumps wahrscheinlichstem Rivalen, dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.