Seit Monaten versuchen russische Wagner-Söldner vergeblich die ukrainische Stadt Bachmut zu stürmen. In Washington glaubt man, dass auch finanzielle Motive der Grund für die anhaltenden Attacken sind. Demnach hat es Wagner-Chef Prigoschin auf die Bodenschätze in der Nähe der Stadt abgesehen.

Nach Einschätzungen des Weißen Hauses sei Jewgeni Prigoschin, Gründer der russischen Söldnergruppe Wagner und Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, bestrebt, die Kontrolle über die Salz- und Gipsgruben in der Nähe der ukrainisch kontrollierten Stadt Bachmut zu übernehmen. Dies gab ein Beamter des Weißen Hauses bekannt. Es gebe Hinweise darauf, dass die "Besessenheit" Russlands, Bachmut einzunehmen, von monetären Motiven angetrieben werde, fügte der Beamte hinzu.

Bereits im Oktober hatte Washington vor den Vereinten Nationen die Gruppe Wagner beschuldigt, Bodenschätze in der Zentralafrikanischen Republik, in Mali, im Sudan und anderswo auszubeuten, um Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine zu finanzieren. Moskau wies die Vorwürfe zurück und sprach von "antirussischer Hetze".

Die Söldnertruppe Wagner bestand ursprünglich aus kampferprobten früheren Soldaten der russischen Armee. Sie hat in Libyen, Syrien, Mali gekämpft und ist mittlerweile auch in der Ukraine im Einsatz, insbesondere im Raum Bachmut. Nach Kriegsbeginn hat Prigoschin auch Tausende Männer in russischen Gefängnissen rekrutiert.

Am Donnerstag hatte Prigoschin die ersten Ex-Häftlinge nach Ende ihrer sechsmonatigen Dienstzeit in die Freiheit entlassen. Russische Medien zeigten Bilder von Prigoschin, wie er den früheren Strafgefangenen zum Abschied die Hände schüttelt. "Trinkt nicht zu viel, nehmt keine Drogen und vergewaltigt keine Frauen", gab er ihnen mit auf den Weg. Sie hätten viel gelernt, in erster Linie, den Feind zu töten. "Ich will aber auf gar keinen Fall, dass ihr diese Errungenschaft auf verbotenem Gebiet einsetzt. Wenn ihr wieder Feinde töten wollt, kommt ihr zurück."

US-Insidern zufolge wendet sich Putin angesichts der militärischen Schwierigkeiten in der Ukraine zunehmend an die Wagner-Gruppe. Deren Einfluss nehme zu. Wagner kapsele sich immer mehr vom russischen Verteidigungsministerium ab, heißt es.