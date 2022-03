Der ukrainische Präsident Selenskyj befürchtet einen russischen Chemiewaffenangriff. Moskau weist den Vorwurf zurück. Unterdessen erklärt das Weiße Haus, dass man definitiv auf einen Einsatz von Chemiewaffen verzichten werde. Auch, wenn der Kreml doch noch Ernst machen sollte.

Die USA werden nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan "unter keinen Umständen" Chemiewaffen einsetzen, auch nicht im Falle eines russischen Chemiewaffeneinsatzes in der Ukraine. Russland werde in dem Fall einen "hohen Preis" zahlen, sagte Sullivan an Bord der US-Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten. "Ich sage nur soviel: Die Vereinigten Staaten haben nicht die Absicht, Chemiewaffen zu nutzen. Punkt. Unter keinen Umständen."

Es gebe eine Annäherung zwischen den westlichen Staats- und Regierungschefs darüber, welche Maßnahmen im Falle eines russischen Chemiewaffeneinsatzes ergriffen würden, sagte Sullivan. Das Weiße Haus habe dazu eine Arbeitsgruppe gebildet. "Wir haben beträchtliche Anstrengungen unternommen, um uns in die Lage zu versetzen, effektiv zu antworten", sagte der US-Sicherheitsberater. Er äußerte sich kurz vor der Landung der Air Force One mit US-Präsident Joe Biden an Bord in Polen.

Kreml: Washington will von Biolaboren ablenken

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Donnerstag in einer Videoschalte mit den Staats- und Regierungschefs der G7 von der "echten" Gefahr, dass Russland in der Ukraine in großem Umfang Chemiewaffen einsetzen könnte. Biden warnte Moskau vor einem solchen Schritt. Die NATO werde "antworten", sollte Russlands Staatschef Wladimir Putin solche Waffen in der Ukraine einsetzen.

Russland dementierte die Vorwürfe, einen Angriff mit Chemiewaffen zu planen. Die USA wollten mit ihren Behauptungen lediglich von geheimen Biolaboren ablenken, die sie in der Ukraine betrieben hätten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge. Russland behauptet seit Wochen, die USA hätten in der Ukraine geheime Laboratorien für die Entwicklung biologischer Waffen betrieben. Washington weist dies strikt zurück. Internationale Faktenchecker entkräfteten Behauptungen über ein angebliches Netz derartiger Labore bereits.