Ein deutscher Militäreinsatz an der Straße von Hormus? Was bislang nur theoretisch war, könnte womöglich die erste große Entscheidung für die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sein. Denn die USA haben offiziell um die Unterstützung Deutschlands gebeten.

Die deutsche Beteiligung an einem Militäreinsatz an der Straße von Hormus ist bislang weder ausgeschlossen noch konkretisiert worden. Die USA haben Deutschland nun allerdings offiziell darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen. Das teilt eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin mit.

"Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen", sagte sie. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte einen Einsatz nicht ausgeschlossen. Die Linken warnten hingegen davor. "Diese Region ist ein Pulverfass. Die Gefahr ist riesengroß", sagte die Parteivorsitzende Katja Kipping.

Großbritannien will eine europäische Schutzmission an den Persischen Golf entsenden - zwei Schiffe des Vereinigten Königreichs sind bereits dorthin geschickt worden. Mehrere europäische Staaten unterstützen die Schutzmission, darunter Italien, Niederlande, Dänemark und Polen.