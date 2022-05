Zehn Tage vor Beginn des russischen Angriffskriegs schließen die USA ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt. Der Posten des Botschafters war da bereits seit Jahren unbesetzt. Nun weht die "Stars and Stripes" wieder über dem Gebäude - in dem eine neue Chefin ihren Dienst antritt.

Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet. "Wir nehmen heute offiziell wieder die Arbeit in der US-Botschaft in Kiew auf", erklärte US-Außenminister Antony Blinken. Die US-Flagge am Botschaftsgebäude wurde wieder gehisst. "Das ukrainische Volk hat mit unserer Sicherheitsunterstützung sein Heimatland gegen den skrupellosen russischen Einmarsch verteidigt, und als Folge dessen weht die Stars and Stripes (die US-Nationalflagge) wieder über der Botschaft", erklärte Blinken.

Washington hatte seine Botschaft in Kiew zehn Tage vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar geschlossen und die Botschaftsaktivitäten zunächst vorübergehend in die westukrainische Stadt Lwiw und dann nach Polen verlegt. Nachdem die ukrainischen Streitkräfte eine russische Offensive auf die Hauptstadt und ihre Region abwehren konnten, eröffnen westliche Länder wieder schrittweise ihre diplomatischen Vertretungen in Kiew.

Blinken erklärte, die USA hätten zusätzliche Maßnahmen für die Sicherheit der US-Diplomaten ergriffen. Die USA stünden weiter "stolz" an der Seite der Ukraine bei der Verteidigung des Landes gegen den "brutalen Angriffskrieg des Kreml". Der US-Senat bestätigte Bridget Brink als neue Botschafterin der USA in der Ukraine. Der Posten war seit 2019 unbesetzt.

Deutschland hatte seine Botschaft in Kiew vor einer Woche wieder eröffnet - als eines der letzten westlichen Länder. Davor waren bereits Vertretungen der EU, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Österreichs und anderer Staaten wieder eröffnet worden.