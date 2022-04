Was Verteidigungsministerin Lambrecht am Dienstag in Ramstein angekündigt hat, findet bereits statt: Soldaten aus der Ukraine werden auf deutschem Boden im Umgang mit verschiedenen Waffensystemen geschult. Dem Pentagon zufolge ist das Training schon im Gange.

Die USA bilden in Deutschland und an anderen Standorten ukrainische Soldaten im Umgang mit militärischer Ausrüstung aus. Der Sprecher des US-Verteidigungsministers, John Kirby, sagte am Freitag, das Training auf deutschem Boden habe bereits begonnen. Es gehe unter anderem um den Umgang mit Haubitzen und anderen Waffensystemen, die Kiew zur Unterstützung im Krieg gegen Russland bekomme.

Insgesamt werde das ukrainische Militär an mehreren Standorten außerhalb der Ukraine trainiert, darunter Deutschland, so Kirby. Das US-Militär arbeite hierzu mit der deutschen Regierung zusammen. Kirby sagte, zu den anderen Standorten könne er keine Angaben machen.

Kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar hatte das US-Militär aus Sicherheitsgründen eigene Kräfte aus dem Land abgezogen. 160 Mitglieder der Nationalgarde aus dem US-Bundesstaat Florida wurden damals als Vorsichtsmaßnahme aus der Ukraine an einen anderen Standort in Europa verlegt. Sie waren in der Ukraine gewesen, um dortige Streitkräfte zu beraten. Kirby sagte, diese Nationalgardisten aus Florida würden nun wieder für das Training ukrainischer Soldaten eingesetzt, nur eben außerhalb der Ukraine. Die USA statten die Ukraine im großen Stil mit Waffen und Munition aus, um das Land im Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte erst am Dienstag angekündigt, ukrainische Soldaten würden künftig auf deutschem Boden an Artilleriesystemen ausgebildet. Daran arbeite man "gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden", sagte sie auf einer von den USA initiierten Ukraine-Konferenz im rheinland-pfälzischen Ramstein.