Wegen Skripal-Vergiftung: USA verhängen neue Russland-Sanktionen

Der Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal hat weitere Konsequenzen. Die USA werfen Russland den Einsatz chemischer Waffen vor und wollen neue Sanktionen verhängen. Wie diese konkret aussehen, ist aber noch offen.

Im Fall um den vergifteten früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Das teilte das Außenministerium in Washington mit. Grundlage sei die Feststellung, dass die russische Regierung "chemische oder biologische Waffen in Verstoß gegen internationales Recht eingesetzt hat oder tödliche chemische oder biologische Waffen gegen ihre eigenen Staatsbürger benutzt hat".

Zunächst werde der US-Kongress über die Maßnahmen informiert. In rund zwei Wochen, um den 22. August herum, sollten die Strafmaßnahmen dann in Kraft treten. Um welche Sanktionen es sich handelt, teilte das Ministerium zunächst nicht mit.

Grundlage der neuen US-Sanktionen ist das Gesetz zur Kontrolle chemischer und biologischer Waffen. Es sieht vor, dass der US-Präsident bestimmte Sanktionen gegen Staaten verhängt, wenn sie solche Waffen eingesetzt haben. Dazu zählt unter anderem das Verbot, bestimmte Güter und Technologien dorthin zu exportieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA wegen des Anschlag auf Skripal und seine Tochter Sanktionen gegen Russland verhängen. Bereits im März hatte die US-Regierung deswegen 60 russische Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt und ausgewiesen. Außerdem wurde das russische Konsulat in Seattle geschlossen.

Rund 25 Staaten sowie die Nato hatten als Konsequenz insgesamt mehr als 140 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Der Kreml reagierte mit der Ausweisung ähnlich vieler Diplomaten. US-Präsident Donald Trump warf Deutschland später vor, im Vergleich dazu zu wenig getan zu haben. Die Bundesregierung hatte vier Diplomaten ausgewiesen.

Bisher keine Beweise

Die jetzige Ankündigung weiterer Sanktionen könnte rund vier Wochen nach dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Beziehungen beider Länder erneut verschlechtern.

Die Skripals waren Anfang März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury in Großbritannien entdeckt worden. Sie waren mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden und entkamen nur knapp dem Tod. Die USA und London bezichtigten Moskau, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Beweise legte die britische Regierung bislang nicht vor. Nowitschok wurde in der früheren Sowjetunion entwickelt, später experimentierten aber auch andere Länder damit. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus.

Später kamen auch ein britisches Paar aus dem nahen Amesbury mit dem Nervengift in Kontakt. Sie hatten ein Fläschchen mit Nowitschok gefunden, das sie für einen Parfümflakon hielten. Die 44-jährige Frau starb am 8. Juli im Krankenhaus. Ihr 45 Jahre alter Partner überlebte. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen.

