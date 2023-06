Im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen zählt Kiew auf zusätzliche Waffensysteme aus Deutschland. Die Ukraine könnte bald schon speziell aufgerüstete Transportpanzer vom Typ Fuchs erhalten. Die Bundesregierung hält sich noch bedeckt.

Im Kriegsgebiet in der Ukraine könnten künftig weitere Panzerfahrzeuge aus Deutschland auftauchen. Die ukrainischen Streitkräfte sollen aufbereitete Transportpanzer vom Typ Fuchs 1 erhalten, berichtete das Branchenblatt "Europäische Sicherheit & Technik". Dies habe der Hersteller Rheinmetall am Rande einer Veranstaltung Ende Mai bestätigt, heißt es.

Nach einer ersten Lieferung von aufgearbeiteten Transportpanzern aus Industriebeständen sollen zudem "zu einem späteren Zeitpunkt" speziell aufgerüstete Fuchs-Versionen folgen. Diese "kampfwertgesteigerten" Modelle könnten dann neben einem verbesserten Minenschutz zum Beispiel auch über eine leistungsstarke Maschinenkanone in einem drehbaren Geschützturm auf dem Dach verfügen.

Die angekündigten Lieferungen beziehen sich damit zum Teil auch auf Fuchs-Varianten, deren Fähigkeiten weit über die bisher bei der Bundeswehr genutzten Modelle hinausgeht. Dort sind die dreiachsigen Radpanzer seit 1980 im Einsatz. Die allradangetriebenen Mannschaftstransporter sind gut sieben Meter lang, drei Meter breit und 2,30 Meter hoch und können im Heck bis zu acht Soldaten aufnehmen. Der rund 320 PS starke Dieselmotor kann den voll geländefähigen und bis zu 23 Tonnen schweren Fuchs auf der Straße auf gut 100 Kilometer in der Stunde beschleunigen.

Der ursprünglich als schwimmfähiger, leicht gepanzerter Truppentransporter entwickelte "Transportpanzer 1" wurde über die Jahre ständig weiterentwickelt. Mittlerweile sind beim deutschen Heer rund 40 verschiedene Ausbauversionen im Einsatz, darunter auch spezielle ABC-Spürpanzer, Sanitätsfahrzeuge, reine Truppentransporter oder auch Spezialpanzer zur elektronischen Aufklärung.

Bewaffnet sind die Bundeswehr-Füchse in der Regel nicht. Lediglich zum Eigenschutz und zur Abwehr von Tieffliegern können mitfahrende Infanteristen Maschinengewehre in einer Dachkanzel neben dem Fahrer oder in einem eigenen Stand im Heck des Fahrzeugs bedienen. Daneben gibt es Versionen mit einem fest verbauten Granatwerfer oder wahlweise einem schweren Maschinengewehr in einer drehbaren Waffenanlage in der Fahrzeugmitte.

In der offiziellen Übersicht zu den deutschen Militärhilfen für die Ukraine werden die Radpanzer bisher nicht ausdrücklich genannt. Seit der jüngsten Aktualisierung Mitte Mai sind in der Liste allerdings 66 "gepanzerte Gefechtsfahrzeuge" aufgeführt, die dort unter dem Punkt "militärische Unterstützungsleistungen in Vorbereitung" auftauchen.

Die fraglichen 66 Fahrzeuge werden in der Liste der Bundesregierung bisher nur unter der auffallend vagen englischen Bezeichnung "Armoured Personnel Carriers (APC)" verzeichnet. "Armoured Personnel Carrier" ist der im NATO-Jargon gängige Begriff für gepanzerte Truppentransporter.

Die Bezeichnung könnte sich auf den Fuchs oder aber auch auf ältere Transportpanzer vom M113 aus US-amerikanischer Produktion beziehen. Von diesen Panzern hat die Bundesregierung in Kooperation mit Dänemark bereits 54 Stück an die Ukraine geliefert. Die M113-Panzer stammen aus dänischen Beständen, von deutscher Seite kam nur die Finanzierung der Umrüstung.

In Kiew stehen die deutschen Füchse schon länger auf der Wunschliste. Für die Versorgung der Einheiten an der Front oder auch für die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukrainer wären gepanzerte Truppentransporter aller Art offenkundig von großem Nutzen. Die deutschen Fuchs-Panzer gelten als besonders vielseitig. Sie sind zudem schneller und leistungsfähiger als die Kettenfahrzeuge vom Typ M113.

"Den Bestand an geschützten Fahrzeugen zu erhöhen, gehört zu den Prioritäten der Ukraine vor der Gegenoffensive", hieß es erst im April aus ukrainischen Regierungskreisen. Diese seien unerlässlich, um die "eigenen Truppen sicher über die Frontlinie zu transportieren, sobald diese mit Hilfe von Panzern durchbrochen ist, um im Anschluss möglichst viel Gelände erobern zu können."