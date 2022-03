Nach tagelangen Spekulationen darüber, ob belarussische Truppen an der Seite des russischen Militärs in die Ukraine einmarschieren würden, soll dies nun der Fall zu sein. Das ukrainische Parlament bestätigt die Nachricht, dass ein Konvoi belarussischer Truppen in den Norden des Landes eingedrungen ist.

Belarussische Truppen haben sich offenbar dem russischen Einmarsch in der Ukraine angeschlossen. Wie ukrainische Behörden bestätigten und die Nachrichtenagentur Interfax berichtet, sind belarussische Truppen in die Region Tschernihiw im Norden der Ukraine eingedrungen. Dies wurde auch vom ukrainischen Parlament in einem Tweet bestätigt.

"Belarussische Truppen sind in die Region Tschernihiw eingedrungen. Diese Information wurde der Öffentlichkeit von Vitaliy Kyrylov, dem Sprecher der Territorialen Verteidigungskräfte des Nordens, bestätigt. Mehr Details später", hieß es in dem Tweet. Eine unabhängige Bestätigung der Meldung ist derzeit nicht möglich.

Ukrainischen Berichten zufolge war ein belarussischer Konvoi mit 33 Einheiten in die Region nördlich von Kiew eingedrungen. Demnach war der Mobilfunk angeblich ausgefallen, als die Truppen um 11:30 Uhr Ortszeit einrückten.

Seit Tagen geht das ukrainische Militär davon aus, dass sich belarussische Truppen dem russischen Angriff auf die Ukraine anschließen würden. Machthaber Alexander Lukaschenko hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Sonntag versichert, nicht in den Krieg eingreifen zu wollen. An diesem Morgen berichtete die staatlich-belarussische Nachrichtenagentur Belta erneut, Lukaschenko habe versichert, sein Land habe keine Pläne, sich an der russischen Militäroperation in der Ukraine zu beteiligen.