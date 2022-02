Die Menschen in der Ukraine verfolgen das dramatische Geschehen in ihrem Land auch im Fernsehen.

In Kriegszeiten ist das Informationsbedürfnis besonders groß und ebenso die Gefahr für die berichtenden Journalistinnen und Journalisten. In Kiew wird deshalb ein Parkhaus zum Studio gemacht.

Um auch während der Kampfhandlungen eine Berichterstattung zu gewährleisten, haben sich die vier größten TV-Sender der Ukraine zusammengetan und einen gemeinsamen News-Kanal gestartet. "Vereinigte Nachrichten. Wir sind zusammen stark". Mit dieser Einblendung auf dem Hintergrund der Farben der ukrainischen Fahne begann eine besondere Nachrichtensendung. Die TV-Moderatoren Elena Morozova und Vadym Kolodiychuk sendeten in Kiew aus Sicherheitsgründen aus einem Parkhaus.

Die Moderatoren stehen mit Laptops an einem kleinen Tisch, beide tragen Jacken, im Hintergrund sind parkende Autos zu sehen. Weil es in Kiew Luftalarm gab, hätten auch sie wie viele andere Menschen einen sicheren Ort aufgesucht, erklärten sie. Anschließend wurden Berichte über die militärische Lage im Land gesendet.

Bereits unmittelbar nach der Invasion hatten die verschiedenen Fernsehsender weitgehend auf das reine Senden von Nachrichten umgestellt. Werbeeinblendungen und Unterhaltungsprogramme wurden eingestellt. Es gibt Notfallpläne, um zu ermöglichen, dass sowohl in der Ukraine, als auch international weitergesendet werden kann. Auch die Nutzung von YouTube, Online-Plattformen und sozialen Medien soll sichergestellt werden.

Am Freitag strahlte ein Fernsehsender bereits eine Anleitung zur Herstellung von Molotow-Cocktails aus. Der TV-Beitrag zeigte eine Person, die den behelfsmäßigen Sprengstoff herstellte, indem sie eine farbige Flüssigkeit in eine Glasflasche goss, wobei ein Diagramm an der Seite zeigte, wie man die Flasche mit einem Stoffdocht verschließt. Zuvor hatte das ukrainische Verteidigungsministerium getwittert, die Bürger sollten "Molotow-Cocktails herstellen und die Besatzer stürzen", da die russischen Streitkräfte näher an die Hauptstadt Kiew heranrückten.