Zwei Wochen vor der Wiederholungswahl in Berlin überholt CDU-Spitzenkandidat Wegner in der Wählergunst die Regierende Bürgermeisterin Giffey. Auch von den Grünen droht der SPD-Spitzenkandidatin Gefahr. Im Kampf ums Rote Rathaus liegen die Koalitionspartner Kopf an Kopf.

Könnten die Berliner den Regierungschef direkt wählen, würde der mächtigste Mann im Land Kai Wegner von der CDU heißen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für "Tagesspiegel" und "Spiegel" hervor. Demnach würden aktuell 25 Prozent der Wahlberechtigten Wegner zum Regierenden Bürgermeister wählen.

Der CDU-Landes- und -Fraktionschef löst damit die Sozialdemokratin Franziska Giffey als Führende in der Wählergunst ab. Die Regierende Bürgermeisterin kommt rund zwei Wochen vor der Wiederholungswahl auf 21 Prozent Zustimmung. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch liegt mit 19 Prozent auf Platz drei. Vor der Wahl am 26. September 2021 hatte Giffey dieses Ranking noch deutlich angeführt, teils mit fast 40 Prozent Zustimmung. 33 Prozent der Berliner würden in der aktuellen Umfrage keinem der drei genannten Spitzenkandidierenden ihre Stimme geben. Zwei Prozent wissen es noch nicht.

Auch für Wegners Partei läuft es gut: Die CDU liegt gut zwei Wochen vor der Wiederholungswahl in der Wählergunst weiter vor SPD und Grünen. Die Christdemokraten liegen demnach bei 23 Prozent. Sie haben vier Prozentpunkte Vorsprung vor SPD und Grünen, die jeweils bei 19 Prozent liegen. Im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen ist der Abstand zwischen den Parteien unverändert. Die drei führenden Parteien haben sich alle um einen Prozentpunkt verbessert.

FDP wäre wohl vertreten

Bei den kleineren Parteien kommt die Linke auf 12 Prozent, die AfD auf 11. Die FDP wäre mit 7 Prozent wohl weiter im Abgeordnetenhaus vertreten. 9 Prozent würden eine nicht im Abgeordnetenhaus vertretene Partei wählen. Die repräsentative Umfrage wurde zwischen dem 19. und 26. Januar durchgeführt. 2001 Personen nahmen daran teil. Der statistische Fehler liegt bei maximal 3,8 Prozentpunkten.

Laut Umfrage könnte die bisherige rot-grün-rote Koalition weiterregieren. SPD, Grüne und Linke kämen zusammen auf eine Mehrheit im Parlament. Sollten die Grünen am Wahlabend vor der SPD liegen, könnte allerdings auch Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch Anspruch auf das Rote Rathaus erheben. Im Berlin Trend des Senders RBB lagen die Grünen vor einer Woche drei Prozentpunkte vor der SPD auf dem zweiten Platz hinter der CDU.