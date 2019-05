Die Lage ist verzweifelt, nun geht die britische Premierministerin May wieder auf das Parlament zu: Dieses soll über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen können - unter einer Bedingung.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den Abgeordneten des Unterhauses die Abstimmung über ein zweites Referendum über den EU-Austritt in Aussicht gestellt - wenn sie dem Brexit-Abkommen mit der EU zustimmen. Es handele sich um "die letzte Chance", den Stillstand beim EU-Austritt zu beenden, sagte May. Den Gesetzentwurf, über den die Abgeordneten im nächsten Monat abstimmen sollen, bezeichnete die Regierungschefin als "neuen Brexit-Deal".

Der neue Entwurf sieht laut May zudem vor, dass das Parlament darüber abstimmen darf, ob das Vereinigte Königreich für eine gewisse Zeit in einer Zollunion mit der EU verbleiben soll. Beim ersten Referendum im Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Briten für den EU-Austritt gestimmt.

Am Wochenende hatte May erst in einem Gastbeitrag für die "Sunday Times" angekündigt, mit einem "kühnen Angebot" das Parlament doch noch zur Zustimmung zum Brexit-Abkommen mit der EU zu bewegen. Sie versicherte in ihrem Beitrag, sie glaube weiterhin, "dass es möglich ist, eine Mehrheit im Parlament für einen Austritt mit Abkommen zu bekommen". Dazu werde sie "ein verbessertes Maßnahmenpaket" vorlegen, das zustimmungsfähig sei.

Bislang hat sich das Land nicht auf die Modalitäten für einen Brexit einigen können. Das Unterhaus hatte das von May mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen in den vergangenen Monaten dreimal abgelehnt. Am vergangenen Freitag brach die oppositionelle Labour-Partei die Verhandlungen mit der konservativen Regierungschefin über einen Brexit-Kompromiss nach sechs erfolglosen Wochen ab. Angesichts der "Schwäche und Instabilität" der Regierung gebe es kein Vertrauen, dass mögliche Verhandlungsergebnisse umgesetzt würden, erklärte Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Kritik von allen Seiten

Dem Abkommen begegnet in London Gegenwind aus allen politischen Richtungen. Viele Konservative und die nordirische Parlamentspartei DUP, auf deren Unterstützung Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, lehnen die Regelungen zur nordirischen Grenze ab. Labour bevorzugt eine deutlich engere Anbindung an die EU nach einem Brexit als die Konservativen. Um einen harten Brexit ohne Abkommen zu vermeiden, schließt die Partei ein zweites Referendum über den EU-Austritt nicht aus.

Eigentlich hätte Großbritannien bereits am 29. März aus der EU austreten müssen. Wegen des Chaos in London wurde die Frist inzwischen bis zum 31. Oktober verlängert. May will den Austritt aber bis zum 31. Juli über die Bühne bringen.

Der Regierungschefin schlagen auch aus den eigenen Reihen zunehmend Forderungen nach einem sofortigen Rücktritt entgegen. In der vergangenen Woche lehnte sie dies bei einem Treffen mit führenden Tory-Vertretern jedoch erneut ab. In Großbritannien finden am Donnerstag die Wahlen zum EU-Parlament statt. Mays Tories liegen in Umfragen weit abgeschlagen hinter der neu gegründeten Brexit-Partei, Labour und den Liberaldemokraten.

May hatte sich kürzlich bereiterklärt, nach der Abstimmung im Juni einen Zeitplan für ihren Rücktritt zu vereinbaren. Ob sie damit die Chancen auf einen Erfolg erhöht hat, gilt aber als zweifelhaft. Das Rennen um ihre Nachfolge ist längst im Gang.