Die russische Söldnertruppe Wagner ist beim Kampf um Bachmut federführend und vermeldet nun, die Zange um die Stadt so gut wie geschlossen zu haben. Ihr Chef Jewgeni Prigoschin appelliert an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, aufzugeben. Nur eine Straße bleibt dessen Kämpfern angeblich noch.

Die russische Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die ostukrainische Stadt Bachmut so gut wie umstellt. "Die paramilitärischen Wagner-Einheiten haben Bachmut praktisch umzingelt", teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin per Video über seinen Pressedienst mit. "Nur eine Straße" sei noch unter ukrainischer Kontrolle. Prigoschin appellierte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Stadt aufzugeben.

Sollte sich die Zange in der Stadt tatsächlich schließen, könnten die Konsequenzen weitreichend sein: Zum einen würde die Logistikkette abreißen, keine Nahrung, kein Material, kein Nachschub würde die Ukrainer in Bachmut mehr erreichen. Ein Abzug der Truppen in letzter Sekunde würde bedeuten, dass die Soldaten die Stadt unter direktem Beschuss verlassen - mit sehr vielen Opfern. Wenn ein solcher Abzug nicht gelingt, könnten mehrere Tausend Soldaten, Schätzungen belaufen sich auf bis zu 9000 Mann, eingeschlossen werden.

Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe hat im bereits seit Monaten andauernden Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle eingenommen. "Wo wir früher gegen eine professionelle Armee gekämpft haben, sehen wir jetzt zunehmend alte Leute und Kinder", sagte Prigoschin in dem Video, das vom Dach eines Gebäudes gefilmt wurde. "Sie kämpfen, aber ihre Lebenserwartung in Bachmut ist jetzt sehr kurz, ein oder zwei Tage (...) Geben Sie Ihnen eine Chance, die Stadt zu verlassen", appellierte er an Selenskyj. Im Video sind anschließend ein alter Mann und zwei jüngere Männer zu sehen, die den ukrainischen Staatschef bitten, sie aus Bachmut fortgehen zu lassen.

Von früher einmal 70.000 Einwohnern sind in der hart umkämpften und stark zerstörten Bergbaustadt Bachmut nur noch rund 4500 geblieben. Die Schlacht um Bachmut ist die am längsten andauernde der einjährigen russischen Offensive in der Ukraine. Nach ukrainischen Angaben wird es inzwischen immer schwieriger, die Stadt zu halten.