In der Ukraine glauben 78 Prozent der Bevölkerung an einen Sieg.

Die ukrainischen Streitkräfte bekommen von außen viel Zuspruch. Die Außenminister von Großbritannien und Frankreich glauben an einen Sieg über Russland. Dafür seien aber bestimmte Voraussetzungen nötig.

Die Ukraine kann nach den Worten des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace den Krieg gegen Russland gewinnen oder zumindest ein Patt erreichen. "Das ukrainische Volk kann, wenn es so weitermacht wie bisher, die russischen Streitkräfte so weit zermürben, dass es für einen Sieg oder zumindest ein Patt ausreicht", sagte Wallace dem Sender Times Radio.

Voraussetzung sei die richtige Ausrüstung. Ein großer Vorteil der Ukrainer sei, dass sie im Bewusstsein kämpften, das Recht auf ihrer Seite zu haben. Der Konflikt zeige, dass gerade junge Menschen in der Ukraine und ganz Europa an ihre Werte glaubten, sagte der konservative Politiker. Diese "moralische Komponente" mache es für Russlands Präsident Wladimir Putin sehr schwer, mit der Invasion Erfolg zu haben. Einer ukrainischen Zeitung zufolge ist der Wille der einheimischen Bevölkerung ungebrochen. 78 Prozent glauben demnach an einen Sieg.

Der ehemalige NATO-General Egon Ramms wurde in der ARD-Sendung "Anne Will" bei der benötigten Ausrüstung konkreter: "Ich bin davon überzeugt, dass die Ukraine - das Volk und die Streitkräfte - den Krieg gewinnen kann", sagte er. Benötigt würden allerdings Luftabwehrwaffen. Und da gebe es gleich mehrere Probleme. Die richtige Anwendung der Technik benötige laut Ramms ein paar Wochen Übung. Zudem besitze in Europa keine Nation solche Waffen auf Vorrat.

Zuversichtlicher zeigte sich dagegen der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian. "Ich glaube, dass die Ukraine gewinnen wird", bekannte Le Drian dem Sender France 5. "Was seit zehn Tagen am meisten auffällt, ist die starke Widerstandsfähigkeit der Ukraine, in einem Ausmaß, das sich die Experten nicht vorstellen konnten." Der Preis für den Krieg werde unerträglich werden und Präsident Putin werde irgendwann vor die Wahl stehen, entweder große Auswirkungen auf das Funktionieren Russlands zu haben oder Verhandlungen aufzunehmen.