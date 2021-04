Warum die Welt so viel in Rüstung investiert

Im vergangenen Jahr investieren viele Staaten so viel Geld wie nie in Rüstungsprojekte. Auch Deutschland mischt vorne mit. Friedensforscher Niklas Schörnig erklärt im Podcast "heute wichtig" die Hintergründe.

Wie wird in der Zukunft Krieg geführt? "Einzelne Konflikte, wie zum Beispiel der um Bergkarabach, können enorme Auswirkungen auf diese Frage haben", sagt Niklas Schörnig, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. "Wir werden wieder stärker Investitionen sehen, die in Großsysteme, also Panzer und verstärkte Flugabwehr, gehen."

Schörnig erläutert, wieso - trotz der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen - die Rüstungsausgaben weltweit auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Geschätzte 1,65 Billionen Euro haben 150 Staaten im vergangenen Jahr in Rüstung investiert. Auch Deutschland mischt weit vorne mit. Ob das unvermeidbar oder sogar förderlich für den Frieden ist, darüber diskutiert Schörnig mit Michel Abdollahi.

Außerdem geht es in der neuen Folge von "heute wichtig" um die Corona-Mutante, die mutmaßlich für den starken Anstieg der Fälle in Indien verantwortlich ist. Abdollahi geht der Frage nach, wie gefährlich diese Variante auch in anderen Ländern werden könnte.